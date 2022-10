OTTAWA, ON, le 17 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté :

« Mettre fin à la pauvreté et rendre la vie plus abordable sont de grandes priorités du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, nous réfléchissons aux progrès réalisés en vue d'atteindre ces objectifs cruciaux ainsi qu'au travail qu'il nous reste à accomplir.

« Ici, au Canada, nous avons aidé à sortir des millions de Canadiens de la pauvreté et leur avons donné une chance réelle et équitable de réussir grâce à des initiatives comme l'Allocation canadienne pour enfants, qui permet de mettre plus d'argent dans les poches de neuf familles canadiennes sur dix, et notre plan d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pancanadien qui, en moyenne, permet de réduire de moitié les frais de services de garde réglementés cette année et offrira des services de garde à 10 $ par jour dans les années à venir. Ces initiatives clés contribueront à la réalisation de notre objectif de réduire la pauvreté au Canada de 50 % d'ici 2030, comme le prévoit la toute première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté.

« À l'heure actuelle, en raison de la hausse du coût de la vie, il est plus difficile pour les familles de joindre les deux bouts. C'est pourquoi nous rendons la vie plus abordable pour ceux qui en ont le plus besoin cette année. Récemment, nous avons bonifié l'Allocation canadienne pour les travailleurs afin de mettre jusqu'à 2 400 $ de plus dans les poches des travailleurs à revenu faible et modeste. De plus, nous avons augmenté les prestations de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de 75 ans ou plus, offrant jusqu'à 800 $ cette année aux personnes touchant une pleine pension. Nous avons également déposé un projet de loi qui prévoit : un supplément unique de 500 $ à l'Allocation canadienne pour le logement pour les locataires à faible revenu; 1 300 $ sur deux ans pour couvrir les frais dentaires des enfants de moins de 12 ans qui n'ont pas d'assurance dentaire; et jusqu'à 467 $ pour les familles avec deux enfants, en doublant le crédit d'impôt pour la taxe sur les produits et services pendant six mois. L'Allocation canadienne pour enfants, le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti, parmi d'autres programmes de soutien fédéraux, seront indexés à l'inflation afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. Nous apportons un soutien aux familles qui en ont le plus besoin, au moment où elles en ont le plus besoin.

« La pauvreté ne connaît pas de frontières, et le Canada s'est engagé à y mettre fin où qu'elle se trouve et sous toutes ses formes, conformément au premier Objectif de développement durable (ODD) des Nations Unies - un objectif que je continuerai de promouvoir en tant que coprésident du Groupe des défenseurs des ODD des Nations Unies. Dans le cadre de la Politique d'aide internationale féministe du Canada, nous veillons à ce que nos efforts de développement international soient axés sur la promotion de l'égalité des sexes, car nous savons que si nous éliminons les obstacles et renforçons l'autonomie des femmes et des filles, nous pourrons favoriser une croissance économique qui profite à tous.

« En ce jour, nous nous engageons de nouveau à éliminer la pauvreté au Canada et dans le monde entier. Ensemble, nous bâtirons un avenir meilleur pour tous. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]