OTTAWA, ON, le 9 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones :

« En cette Journée internationale des peuples autochtones, nous célébrons les cultures, les traditions et la résilience des peuples autochtones au Canada et ailleurs dans le monde.

« Cette journée est une occasion de mettre en relief les partenariats solides que nous avons forgés avec les peuples autochtones. Les contributions que ces derniers apportent à l'économie, à l'environnement et à la communauté internationale font partie intégrante du travail que nous réalisons pour bâtir un avenir meilleur. En fait, si nous voulons assurer aux peuples autochtones un avenir meilleur et prospère, nous devons d'abord veiller au respect des droits de la personne, remédier aux injustices et avancer ensemble sur la voie de la réconciliation. Notre gouvernement est prêt à parcourir ce chemin en tant que partenaire des peuples autochtones.

« Avec pour feuille de route le Plan d'action pour la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le gouvernement fédéral travaille avec ses partenaires inuits, métis et des Premières Nations pour susciter des changements positifs. Il vise notamment à faire avancer des priorités essentielles comme améliorer l'accès à une éducation de qualité, fournir des soins de santé adaptés à la culture, créer des possibilités économiques et soutenir les efforts déployés par les peuples autochtones pour se réapproprier les langues autochtones et pour les revitaliser, les maintenir et les renforcer.

« Plus tôt cette année, avec la promulgation officielle au Canada de la Loi prévoyant la constitution d'un conseil national de réconciliation, nous avons franchi une étape importante sur la voie de la réconciliation. Le conseil en question surveillera les efforts déployés pour mettre en œuvre les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et les 231 appels à la justice formulés dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Le conseil devra également rendre compte de ces efforts.

« Les peuples autochtones sont les gardiens des terres et des eaux du Canada depuis des temps immémoriaux. Alors que nous mettons en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies, le leadership et le savoir des peuples autochtones, ainsi que leurs relations avec l'environnement, continueront d'orienter les efforts déployés par le Canada et le reste du monde en vue de protéger notre planète pour les générations à venir.

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les peuples autochtones. Écoutons ce qu'ils ont à dire, honorons leurs histoires et réaffirmons notre engagement à bâtir un avenir plus juste pour tous. »

