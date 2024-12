OTTAWA, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées :

« Un monde qui comporte moins d'obstacles est un monde meilleur. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, nous nous employons à créer un avenir sans barrières, où toutes les personnes en situation de handicap sont traitées avec dignité et respect et où elles ont toutes les chances de s'épanouir.

« Un Canadien sur quatre a un handicap et, de ce nombre, beaucoup vivent avec un handicap qui n'est pas visible. Les Canadiens en situation de handicap qui sont en âge de travailler sont deux fois plus susceptibles que les autres de toucher un faible revenu. C'est une situation inacceptable. Voilà pourquoi, il y a cinq ans, nous avons fait adopter la Loi canadienne sur l'accessibilité, une mesure législative sans précédent qui contribue à créer un Canada accessible d'ici 2040. Nous avons également progressé à bien d'autres égards. Ainsi, en 2022, nous avons lancé le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce plan d'action prévoit des programmes concrets et des investissements essentiels visant à aider les personnes en situation de handicap à atteindre la sécurité financière, à décrocher un emploi bien rémunéré et à participer pleinement à leurs communautés.

« Dans le cadre des efforts constants que nous déployons pour soutenir les personnes qui vivent avec un handicap, nous sommes en voie de lancer en 2025 la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, qui apportera une aide directe à plus de 600 000 Canadiens en situation de handicap qui sont en âge de travailler. De plus, nous rendons la vie plus abordable pour les personnes en situation de handicap. En effet, grâce à l'élargissement du Régime canadien de soins dentaires, nous pourrons aider jusqu'à 183 000 adultes titulaires d'un Certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées valide émis par le gouvernement fédéral à avoir accès à des soins dentaires abordables. Nous élargissons également la portée de la Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées afin d'inclure les animaux d'assistance, les périphériques de saisie informatique de substitution, les chaises de travail et les dispositifs de positionnement dans le lit.

« Les droits des personnes en situation de handicap sont des droits fondamentaux, et le Canada s'est toujours employé à les protéger et à les promouvoir dans le monde entier. Nous marquons cette année le sixième anniversaire de l'adhésion du Canada au Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dans le cadre de son engagement indéfectible à offrir des chances égales aux personnes en situation de handicap et à protéger leur dignité et leur indépendance. À l'avenir, le gouvernement du Canada continuera à prendre des mesures ambitieuses en vue de faire valoir ces droits dans le cadre de forums internationaux, dont les Nations Unies.

« En cette Journée internationale des personnes handicapées, j'invite tous les Canadiens à célébrer les réalisations remarquables des personnes en situation de handicap. Travaillons ensemble afin de rendre notre pays plus inclusif et plus accessible pour tous. »

