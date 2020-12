Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées

OTTAWA, ON, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées :

« L'inclusion des personnes handicapées consiste à créer des communautés, des espaces, des services et des mesures de soutien qui permettent à tout le monde de participer pleinement et équitablement à la société. Plus d'un Canadien sur cinq a un ou plusieurs handicaps, et ces personnes méritent de vivre dans un pays libre d'obstacles et de discrimination. Ce n'est qu'en agissant ensemble que nous pouvons bâtir un Canada plus juste et plus inclusif pour tous.

« En cette Journée internationale des personnes handicapées, nous rendons hommage à tous les Canadiens qui vivent avec un handicap visible ou non visible et qui continuent d'éliminer la stigmatisation et les stéréotypes. Ils nous aident à créer une société plus accessible et plus inclusive face aux handicaps. Aujourd'hui, nous réaffirmons aussi notre engagement à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

« La pandémie mondiale de COVID-19 a touché de manière disproportionnée les Canadiens handicapés et a mis en évidence des problèmes de longue date. Conscient de la possibilité accrue de risques pour la santé, de difficultés financières et d'obstacles en matière d'accès aux services, le gouvernement du Canada a créé le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière des personnes en situation de handicap. Formé d'experts en inclusion des personnes handicapées, le groupe consultatif a conseillé le gouvernement sur des enjeux, des défis et des lacunes systémiques propres aux personnes handicapées, ainsi que sur les meilleures mesures et stratégies pour les surmonter. Le gouvernement a mis en place des mesures de soutien supplémentaires, y compris un paiement unique et non imposable pour aider les Canadiens ayant un handicap à assumer leurs dépenses supplémentaires durant la pandémie. Nous contribuons également à améliorer l'accessibilité en milieu de travail en investissant 15 millions de dollars dans la création d'un Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail. Cela est fait dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. De plus, dans l'Énoncé économique de l'automne présenté cette semaine, nous avons annoncé un investissement de 65 millions de dollars supplémentaires dans le Fonds d'intégration en 2021-2022. Ce financement permettra d'appuyer encore davantage la formation et l'avancement professionnel des personnes handicapées.

« Au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Canada a pris d'importantes mesures pour favoriser l'égalité des droits, des opportunités et des chances de réussir des personnes handicapées au Canada. L'année dernière a marqué l'entrée en vigueur de la Loi canadienne sur l'accessibilité. Développée à la suite de vastes consultations avec la communauté des personnes handicapées, cette loi sans précédent a donné lieu à l'établissement de nouvelles organisations et de nouveaux processus visant à élaborer de futures normes et réglementations qui contribueront à créer un Canada exempt d'obstacles pour les personnes handicapées. Le gouvernement travaillera également à présenter un plan d'action pour l'inclusion des personnes handicapées. Ce plan prévoira notamment la mise en place d'une nouvelle prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, d'une stratégie d'emploi et d'un meilleur processus pour déterminer l'admissibilité aux programmes et prestations destinés aux personnes handicapées. Même si nous avons fait d'importants progrès, nous savons que le travail ne s'arrête pas là. Il reste beaucoup à faire pour offrir des opportunités égales aux Canadiens ayant un handicap.

« Le Canada continuera aussi de protéger et de promouvoir les droits des personnes handicapées à travers le monde. Il y a dix ans, nous avons ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et, en 2018, nous sommes allés encore plus loin en adhérant au protocole facultatif. Lors du Sommet mondial sur le handicap de 2018, le Canada a annoncé une série d'engagements visant à assurer l'inclusion et la participation concrètes de personnes handicapées dans le cadre des efforts d'aide internationale. Aujourd'hui, nous restons un défenseur actif des droits des personnes handicapées au sein de forums internationaux, notamment du réseau d'action mondiale sur le handicap.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour célébrer les contributions et les réalisations des personnes vivant avec un handicap. Alors que nous bâtissons un Canada plus juste et plus résilient, cherchons à créer une société plus inclusive et exempte d'obstacles pour tous. »

