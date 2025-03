OTTAWA, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des femmes :

« Les femmes au Canada ont favorisé des transformations qui ont contribué à faire de notre pays un endroit meilleur. Aujourd'hui, nous célébrons leurs réalisations remarquables, honorons l'héritage qu'elles ont laissé en brisant les normes et les plafonds de verre et en élevant les autres, et réaffirmons qu'il reste du travail à faire.

« Une plus grande égalité entre les sexes donne lieu à des économies plus fortes et plus justes. Lorsque nous agissons concrètement en vue d'assurer le soutien, la valorisation et l'autonomisation des femmes et des filles, nous éliminons les barrières, stimulons le progrès et offrons un avenir meilleur aux générations à venir. Ainsi, il faut étendre les choix qui s'offrent aux femmes sur le marché du travail, combler l'écart salarial entre les hommes et les femmes, et réaffirmer notre engagement collectif en faveur du leadership des femmes, tant dans la fonction publique qu'au sein des conseils d'administration des entreprises ou sur les campus des universités et des collèges.

« Depuis 2015, nous avons fait des progrès importants et significatifs. Grâce à notre programme universel de garde d'enfants à 10 $ par jour, le premier en son genre, les familles - particulièrement les mères - obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour entrer sur le marché du travail ou poursuivre leur carrière tout en s'occupant de leurs enfants. En début de semaine, nous avons prolongé les ententes conclues avec 11 des 13 provinces et territoires afin que davantage de familles puissent bénéficier de services de garde d'enfants abordables.

« Nous avons également présenté la première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada, soutenue par un investissement de près de 7 milliards de dollars, afin d'aider les femmes à démarrer une entreprise, à faire croître leurs activités et à prospérer. De plus, grâce au Fonds d'opportunités économiques et de leadership pour les femmes, nous veillons à ce qu'un plus grand nombre de femmes soient présentes à la table des dirigeants.

« Au-delà de nos frontières, notre Politique d'aide internationale féministe a permis au Canada de rester un chef de file mondial en matière d'égalité des sexes. Chaque année, nous investissons en moyenne 1,4 milliard de dollars pour réaliser des progrès dans le cadre de notre Engagement de 10 ans en matière de santé et de droits dans le monde. De ce montant, 700 millions de dollars sont spécifiquement consacrés au soutien de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles. Par nos actions comme par notre engagement, nous exprimons haut et fort le message voulant que les soins sexuels et reproductifs constituent des soins de santé.

« Guidés par la Voie fédérale et le Plan d'action relatif à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, nous poursuivons également nos efforts pour mettre fin à la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Nous avons notamment lancé des initiatives comme le projet pilote "alerte robe rouge" au Manitoba, qui permet d'informer la population de la disparition de femmes, de filles, de personnes bispirituelles ou de personnes de diverses identités de genre, afin qu'elles puissent être ramenées à la maison en toute sécurité. De plus, en partenariat avec les provinces et les territoires, nous faisons progresser le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe afin d'apporter un soutien essentiel aux personnes victimes et survivantes ainsi qu'à leurs familles, car tout le monde a le droit de vivre à l'abri de la violence.

« Enfin, notre gouvernement est fièrement et résolument pro-choix. À cet égard, il ne s'agit pas seulement de soutenir le droit de choisir, mais aussi d'élargir les choix offerts aux femmes. Grâce à nos accords sur l'assurance-médicaments, nous rendons gratuits les médicaments et les moyens de contraception, qu'il s'agisse de pilules contraceptives, de stérilets ou de la pilule du lendemain, afin que les femmes soient libres de décider si elles souhaitent fonder une famille et puissent déterminer le moment et la façon dont elles le feront. Grâce à cette couverture, neuf millions de femmes profiteront d'un choix plus vaste et, surtout, d'options plus abordables. Ainsi, les coûts ne seront plus un obstacle à leur liberté de procréation.

« En cette Journée internationale des femmes, célébrons les incroyables contributions que les femmes et les filles apportent à nos communautés, à notre pays et à notre monde. En tant que partenaires et alliés, nous avons tous un rôle à jouer pour atteindre l'égalité des sexes et construire un avenir meilleur. Car lorsque les femmes et les filles réussissent, nous sommes tous gagnants. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]