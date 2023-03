OTTAWA, ON, le 8 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des femmes :

« Chaque jour, les femmes et les filles contribuent à faire du Canada un pays plus juste et plus fort. En cette Journée internationale des femmes, nous célébrons et saluons les réalisations des femmes et des filles au Canada. Nous réaffirmons notre volonté d'éliminer les obstacles systémiques et de promouvoir l'égalité des sexes au Canada et dans le monde.

« Le thème de cette année, Chaque femme compte, nous rappelle que les femmes de tous les âges et de tous les horizons ont leur place dans chaque sphère d'activités de la société canadienne. Face à une récente et inquiétante montée de la haine envers les personnes transgenres au Canada, nous réitérons aujourd'hui que les femmes transgenres sont des femmes et nous dénoncerons toujours la haine, peu importe le moment ou l'endroit où elle se manifeste.

« Lorsque nous investissons dans l'autonomisation des femmes et des filles, ce sont des familles, des communautés et des sociétés tout entières que nous aidons à réussir. Voilà pourquoi l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail et la réduction de l'écart salarial entre les hommes et les femmes constituent depuis longtemps une priorité essentielle pour le gouvernement du Canada. C'est également pourquoi nous continuerons de placer le soutien et l'autonomisation des femmes et des filles au cœur des décisions que nous prenons.

« L'année dernière, la participation au marché du travail chez les femmes canadiennes en âge de travailler a atteint un niveau record de 85 %. Elle a été renforcée par notre réseau d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pancanadien, grâce auquel des services de garde d'enfants à 10 $ par jour sont déjà offerts dans près de la moitié des provinces et territoires canadiens. Les autres provinces et territoires ont constaté une réduction des frais d'au moins 50 %, et nous sommes en voie d'atteindre l'objectif de 10 $ par jour dans tout le pays d'ici trois ans seulement. En outre, nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui fournit des fonds en vue d'éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes et de favoriser leur participation pleine et égale à l'économie grâce à un meilleur accès au financement, au mentorat et à la formation. En permettant à un plus grand nombre de femmes, particulièrement aux mères, de participer à la vie active et en plaidant pour la parité entre les hommes et les femmes dans les postes de direction grâce à des programmes comme le Défi 50-30, nous bâtissons un meilleur avenir pour tout le monde.

« À l'échelle internationale, la Politique d'aide internationale féministe du Canada continue d'orienter nos efforts pour promouvoir l'égalité des sexes dans le monde. En 2021-2022, le Canada a investi 99 % de son aide bilatérale au développement international dans des initiatives qui ciblaient ou englobaient l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles. Ces fonds ont notamment servi à lutter contre la discrimination fondée sur le sexe et à faciliter l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive afin que les femmes et les filles puissent exercer leur droit de prendre les décisions qui concernent leur propre corps. Ils ont également servi à aider un plus grand nombre de femmes à lancer une entreprise ou à obtenir un emploi convenable. Le Canada est résolu à soutenir les efforts des femmes leaders et des groupes féministes. Ces personnes travaillent sans relâche et courageusement afin de promouvoir la paix et de protéger les droits des femmes et des groupes vulnérables, notamment par le biais du programme Voix et Leadership des Femmes et par la mise sur pied conjointe de l'Alliance pour les mouvements féministes. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous continuerons à faire de l'égalité des sexes une priorité, pour le mieux-être des femmes, des filles et des citoyens du monde entier.

« En cette Journée internationale des femmes, j'invite tous les Canadiens à amplifier la voix des femmes et des filles, à célébrer les énormes contributions qu'elles apportent dans toutes les sphères de la société canadienne, et à défendre un monde plus égalitaire et plus équitable. »

