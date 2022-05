OTTAWA, ON, le 29 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté internationale pour rendre hommage aux Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies (ONU), qui ont servi et continuent de servir avec courage et dévouement dans le cadre de missions de maintien de la paix à travers le monde. Nous nous souvenons aussi de ceux qui ont perdu la vie, dont plus de 100 Canadiens, ou qui ont été blessés au cours d'un déploiement.

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir depuis longtemps les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Depuis près de 70 ans, plus de 125 000 Canadiens ont fait partie d'opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ils ont protégé des gens touchés par des conflits en surveillant des cessez-le-feu et en offrant de l'aide humanitaire, favorisé l'autonomisation des femmes et des filles et fait la promotion des droits de la personne dans le monde. Ils représentent les valeurs qui sont chères à notre pays : la paix, la liberté et la compassion.

« Le Canada demeure un chef de file et un fervent défenseur des initiatives de maintien de la paix. Par l'intermédiaire de l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, nous travaillons avec nos partenaires pour augmenter le nombre de femmes en uniformes dans les opérations de paix afin d'aider à réaliser un changement transformationnel dans ces opérations. Nous aidons aussi les enfants à rester des enfants à toutes les étapes d'un conflit grâce aux Principes de Vancouver, qui aident à empêcher que des enfants deviennent des soldats.

« En continuant de soutenir le maintien de la paix, le Canada contribue à bâtir un avenir plus sûr et pacifique pour tous. Au nom de tous les Canadiens, je remercie les Casques bleus de l'ONU pour leur courage, leurs sacrifices, leur dévouement, et leurs contributions en vue de faire de ce monde un endroit plus sûr. »

