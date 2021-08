OTTAWA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons le potentiel infini des jeunes au Canada et ailleurs dans le monde.

« Les jeunes sont d'influents leaders du changement. Notre pays leur tient vraiment à cœur, ils comprennent les enjeux auxquels nous faisons face et ils savent que nous devons - et que nous pouvons - faire mieux. Ils se mettent activement au service de leur communauté, participent à la vie citoyenne et militent en faveur d'un Canada plus juste, diversifié et inclusif. Au cours de la dernière année et demie, ils ont fait preuve d'une force et d'une détermination extraordinaires et ils ont réalisé de grands sacrifices pour que nos communautés restent en santé et en sécurité. Malheureusement, ils ont été parmi les plus touchés par la pandémie mondiale de COVID-19, avec des pertes d'emploi importantes et des effets nuisibles sur leur santé mentale.

« C'est pourquoi, depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada s'est fait un point d'honneur d'aider les jeunes Canadiens à traverser cette crise et à atteindre leur plein potentiel. En fait, les mesures prises par le gouvernement en réponse à la crise représentent le plus vaste investissement dans les jeunes Canadiens de l'histoire de notre pays. Nous avons créé quelque 300 000 nouvelles possibilités d'emploi et expériences pour les jeunes Canadiens, offert un soutien au revenu à plus de 700 000 étudiants au moyen de la Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants et doublé les subventions canadiennes aux étudiants pour l'année scolaire 2020-2021. Cela signifie plus d'argent dans les poches des jeunes et plus d'opportunités pour développer leur carrière.

« Plus tôt cette année, nous avons également annoncé de nouveaux investissements dans le Budget 2021 pour que les jeunes puissent plus facilement poursuivre et terminer leurs études, rembourser leurs dettes d'études et trouver des occasions de formation et d'emploi. Alors que nous nous tournons vers l'avenir afin d'entamer notre relance post-pandémie, nous allons continuer de soutenir les jeunes et de veiller à ce qu'ils aient les bons outils pour travailler, innover et réussir. Lorsque nous investissons en eux, nous investissons dans le futur de notre pays.

« Le gouvernement du Canada veille également à ce que les jeunes puissent participer aux décisions qui les touchent. Hier, nous avons fait paraître le tout premier Rapport sur l'état de la jeunesse du Canada, qui souligne les contributions importantes des jeunes au pays. Faisant suite à la consultation de près de 1 000 jeunes Canadiens de divers horizons, le rapport présente leurs points de vue sur de grands enjeux, tels que la santé et le bien-être, les changements climatiques et la réconciliation avec les Autochtones. Le rapport fait fond sur la première politique jeunesse pour le Canada lancée en 2019 et nous offre une occasion unique de nous allier aux jeunes pour surmonter les obstacles qui se dressent devant eux aujourd'hui. Au cours des prochains mois, nous continuerons de les mobiliser afin de faire avancer ce travail crucial et de trouver de vraies solutions concrètes avec eux.

« Le mois dernier, j'ai accueilli la cinquième cohorte de membres de mon Conseil jeunesse. Forts de leurs perspectives uniques et de leurs talents, ces jeunes Canadiens et Canadiennes d'un peu partout au pays vont éclairer les priorités et les décisions du gouvernement et faire entendre leurs voix pour favoriser l'apport de changements bénéfiques. J'ai bien hâte d'entendre leurs idées novatrices sur les enjeux qui sont les plus importants pour eux et l'ensemble de la population.

« Le thème de cette année, "Transformer les systèmes alimentaires : les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète", appelle les gouvernements du monde entier à faire appel à la créativité, au dynamisme, et à l'esprit d'innovation des jeunes pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Lutter contre la crise climatique, promouvoir le développement durable ou créer les emplois de demain : voilà ce que nous pouvons accomplir si nous travaillons en partenariat avec les jeunes. Le gouvernement du Canada va continuer d'écouter les jeunes Canadiens, de les soutenir et de leur donner les moyens de rendre notre pays, et notre monde, meilleurs, plus justes et plus inclusifs. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/