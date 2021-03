OTTAWA, ON, le 20 mars 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la Francophonie :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie, nous nous joignons aux francophones et aux francophiles du Canada et de partout dans le monde pour célébrer la langue française et la diversité de notre culture et héritage francophones. Cette journée est également une occasion de célébrer nos communautés francophones qui, tout au long de notre histoire, ont contribué à faire du Canada un pays dynamique, plus inclusif et prospère.

« Le français est l'une des deux langues officielles du Canada. C'est non seulement un élément essentiel de notre identité et de notre culture, mais également un avantage important qui nous permet de tisser des liens avec les communautés francophones à travers le monde.

« Il y a un peu plus de 50 ans, nous avons adopté la Loi sur les langues officielles, reconnaissant le statut égal du français et de l'anglais au pays. Depuis ce temps-là, plusieurs choses ont changé, et il faut prendre plus de mesures concrètes pour protéger notre belle langue française partout au pays.

« Pour assurer la pérennité de la langue française et contribuer davantage à son rayonnement à travers le pays, nous proposons des actions ciblées et un projet de loi visant à modifier la Loi sur les langues officielles. Ce projet de loi ayant pour but de mieux protéger le français au pays sera déposé d'ici la fin de l'année. Ces actions comprennent l'amélioration de l'accès aux cours d'immersion française à travers le pays. Nous protégerons également le français comme langue de travail dans les entreprises de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone du reste du pays. Nous exigerons que tous les juges nommés à la Cour suprême soient bilingues, et nous protégerons également les droits de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire et appuieront leurs institutions.

« L'engagement du Canada au sein de la Francophonie internationale, à commencer par l'Organisation internationale de la Francophonie, nous permet de mettre en évidence avec fierté notre patrimoine francophone et notre attachement à la langue française. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec nos partenaires francophones pour protéger et promouvoir le français dans le monde et faire progresser nos valeurs communes, telles que la paix, la démocratie, le respect des droits de la personne et l'égalité des sexes.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous ceux qui célèbrent, aujourd'hui, ici au pays et à travers le monde, une merveilleuse Journée internationale de la Francophonie. »

