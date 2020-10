OTTAWA, ON, le 11 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la fille :

« En cette Journée internationale de la fille, nous célébrons la voix et le pouvoir des filles au Canada et à travers le monde. Chaque jour, les filles prouvent que rien ne peut les arrêter. Elles éliminent des obstacles afin de contribuer à bâtir un monde plus égalitaire pour tous.

« Le thème des Nations Unies pour cette année - Ma voix, l'égalité pour notre avenir - nous rappelle que lorsque les filles ont les opportunités nécessaires pour atteindre leur plein potentiel, chacun de nous en profite. Il souligne également le travail qu'il reste à faire pour atteindre l'égalité des sexes et favoriser l'autonomisation des filles. Plus que jamais, nous devons veiller à ce que les filles, dans toute leur diversité, aient la liberté et le soutien dont elles ont besoin pour réaliser leurs rêves.

« Chaque fille a le droit de mener une vie sans violence, d'acquérir de nouvelles compétences et de faire sa marque. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada continue de travailler à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, à améliorer l'accès à l'éducation pour les filles, à les appuyer dans leurs choix de carrière et à accroître leur participation politique et leur leadership.

« La sécurité des femmes et des filles doit être le fondement sur lequel se fondent tous les progrès. Le gouvernement accélère les investissements dans les refuges et les maisons de transition pour aider les femmes et les enfants qui fuient la violence. Il progresse aussi dans la mise en place d'un plan d'action national pour lutter contre la violence fondée sur le sexe. Cette année, nous avons investi 100 millions de dollars pour aider des organismes qui offrent du soutien et des services aux personnes qui subissent la violence fondée sur le sexe. Nous continuons également à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour élaborer un plan d'action national pour répondre à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones disparues et assassinées.

« De plus, le gouvernement du Canada a annoncé un Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés en vue d'encourager les Canadiens, y compris les femmes et les jeunes, à entreprendre une carrière dans les métiers spécialisés. Dans le cadre de mon Conseil jeunesse et de la toute première politique jeunesse du Canada, nous veillons à ce que les filles participent aux enjeux qui sont importants pour elles, proposent des solutions et suscitent des changements positifs pour elles-mêmes ainsi que pour leurs communautés, leur pays et le monde.

« Le Canada sait que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont essentielles à l'atteinte de chacun des 17 objectifs de développement durable au pays et à l'étranger. Cela est plus important que jamais, au moment où la pandémie mondiale de COVID-19 menace les progrès réalisés jusqu'à maintenant vers l'atteinte de ces objectifs. Dans le cadre de sa Politique d'aide internationale féministe, le Canada continue de soutenir les filles et de faire d'importants investissements dans leur santé et leur éducation, dans l'aide humanitaire et dans les efforts envers l'élimination de la violence fondée sur le sexe. Le Canada est également un chef de file mondial en matière d'actions visant à mettre fin aux mariages d'enfants, précoces et forcés, et il aide les filles à faire leurs propres choix dans toutes les sphères de leur vie.

« La Journée internationale de la fille est un élément important du Mois de l'histoire des femmes ici au pays. Elle nous rappelle que les femmes et les filles peuvent changer le monde. En s'exprimant à voix haute et en continuant de défendre et de faire avancer leurs droits, les filles transforment leurs communautés et façonnent un avenir meilleur, plus juste et plus inclusif pour tout le monde. »

