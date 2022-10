OTTAWA, ON, le 11 oct. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la fille :

« En ce 10e anniversaire de la Journée internationale de la fille, nous célébrons le pouvoir des filles de partout en assurant la promotion de leurs droits fondamentaux ici, au pays, et dans le monde entier.

« Le thème de cette année, 'Notre temps est venu. Nos droits, notre avenir', arrive à un moment particulièrement opportun où, en Iran, des femmes, des filles et des étudiants s'élèvent courageusement contre l'oppression du régime iranien. Ces femmes ont le droit de mener leur vie, de faire leurs propres choix et de s'exprimer pacifiquement. Nous sommes avec elles. Voilà pourquoi, la semaine dernière, le Canada a annoncé l'imposition de nouvelles mesures contre le régime iranien et sa soi-disant police des mœurs. Nous continuerons d'utiliser tous les outils dont nous disposons pour mettre en œuvre le régime de sanctions le plus sévère du monde.

« Sur la scène mondiale, le Canada est un chef de file et un champion de la promotion de l'égalité des sexes, des droits de la personne et de l'autonomisation des femmes et des filles dans toute leur diversité. C'est pourquoi elles sont au centre des efforts que nous déployons pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et au cœur de la Politique féministe d'aide internationale du Canada. Dans le cadre de cette politique, nous travaillons avec nos partenaires internationaux en vue de contribuer à réduire les inégalités, à aborder les défis propres aux femmes et aux filles, et à assurer le respect de leurs droits fondamentaux. Ainsi, nous soutenons des programmes ciblés comme Filles, pas épouses, des agences des Nations Unies et des organisations citoyennes de pays en développement pour aider les adolescentes à poursuivre leurs études, à rester en santé et à déterminer leur propre avenir. Le Canada continuera de soutenir les femmes et les filles dans le monde et de favoriser leur autonomisation pour qu'elles puissent être des vecteurs de changement et diriger leur communauté vers un avenir meilleur.

« La Journée internationale de la fille se déroule durant le Mois de l'histoire des femmes, qui est souligné chaque année au mois d'octobre au Canada. En cette occasion, j'encourage tous les Canadiens à continuer de défendre les filles, aujourd'hui et à l'avenir. »

