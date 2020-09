OTTAWA, ON, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la démocratie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à nos partenaires internationaux pour célébrer la Journée internationale de la démocratie. Nous sommes conscients que le respect des libertés, des droits de la personne et de la primauté du droit est essentiel pour permettre aux démocraties de prospérer. Nous profitons également de cette occasion pour nous rappeler notre responsabilité commune de protéger et de promouvoir les valeurs démocratiques.

« Le thème de cette année, la démocratie en première ligne face à la COVID-19, met en lumière les répercussions de la pandémie sur l'état de la démocratie à travers le monde. Que ce soit en permettant la libre circulation de l'information ou en assurant la transparence et la reddition de comptes, la démocratie a un rôle important à jouer pour nous aider à affronter la pandémie mondiale.

« Le gouvernement du Canada poursuit sa lutte contre la désinformation et les discours haineux en utilisant les outils à sa disposition pour atténuer leurs effets en ligne, notamment dans le cadre de l'Initiative de citoyenneté numérique qui a été lancée en 2019. Cette initiative favorise la démocratie et la cohésion sociale au Canada en préconisant un écosystème d'information fiable, diversifié, sûr et exempt de désinformation et de contenu illégal. Cette initiative renforce aussi la résilience des citoyens face à la désinformation en ligne grâce à des activités et à des programmes d'éducation civique, d'information et d'éducation aux médias numériques réalisés par des tiers. Cela permet de doter les Canadiens des outils et des compétences dont ils ont besoin pour évaluer de manière critique les informations en ligne.

« Le Canada reconnaît également la place de la démocratie au cœur de notre système international et la nécessité de renforcer les institutions démocratiques à travers le monde afin de favoriser la paix et la stabilité. Nous adhérons donc au Programme de développement durable à l'horizon 2030, en vue de contribuer à l'établissement d'un monde plus équitable, prospère et sécuritaire pour les prochaines générations. Nous investissons dans la promotion et la protection de la démocratie, ainsi que dans la liberté de la presse et des médias dans le monde en soutenant les processus électoraux, en renforçant les pratiques démocratiques et en augmentant la participation citoyenne. De plus, le Canada est solidaire des gens qui manifestent pacifiquement dans le monde, y compris récemment au Bélarus, à Hong Kong, au Venezuela et au Liban, pour tenter de faire avancer les principes démocratiques.

« Aujourd'hui, nous célébrons aussi un moment déterminant dans l'histoire de la démocratie canadienne en marquant les 100 années d'existence d'Élections Canada, la plus ancienne commission électorale non partisane au monde. Élections Canada continue toujours de veiller à ce que le processus électoral fédéral au Canada reste transparent.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à réfléchir à nos traditions démocratiques et aux valeurs qui nous unissent. En participant au processus démocratique, nous pouvons contribuer à protéger nos institutions et la démocratie dans le monde entier. »

