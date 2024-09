OTTAWA, ON, le 15 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie :

« La Journée internationale de la démocratie survient cette année à un moment crucial. En effet, l'évolution rapide des technologies bouleverse notre mode de vie, la désinformation est omniprésente et les chaînes d'approvisionnement mondiales sont mises à rude épreuve. Par ailleurs, les changements climatiques continuent de poser une menace existentielle. Devant ces défis sans précédent, les démocraties du monde entier sont de plus en plus fragiles, ce qui risque de compromettre notre prospérité économique et de favoriser l'autoritarisme.

« Le Canada n'est pas à l'abri de ces menaces, et c'est la raison pour laquelle notre gouvernement prend des mesures pour renforcer la démocratie pour la rendre plus forte, meilleure et plus juste. Nous investissons dans l'intelligence artificielle pour tirer parti des avantages qu'elle offre sur les plans de la croissance, de la productivité et de la démocratie numérique, et ce, tout en veillant à ce que les Canadiens comprennent les risques qu'elle présente et en soient protégés. Avec la Stratégie du gouvernement du Canada en matière de confiance et de transparence, nos institutions seront plus ouvertes et plus responsables envers les Canadiens. En outre, grâce à notre nouvelle politique de défense, Notre Nord, fort et libre, nous augmentons les investissements consacrés à la défense afin de protéger les Canadiens et de défendre la paix et la sécurité.

« Notre détermination va bien au-delà de nos frontières. Au début de l'année, à l'occasion du troisième Sommet pour la démocratie, le Canada a annoncé l'octroi de plus de 30 millions de dollars pour protéger les droits de la personne et renforcer les institutions démocratiques dans le monde entier. De plus, l'Alliance de l'OTAN demeure inébranlable et nous continuons à soutenir les Ukrainiens dans leur lutte pour la préservation de leur liberté, de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale.

« La démocratie n'est pas le fruit du hasard et ne saurait perdurer sans effort. Le Canada défendra toujours la démocratie, car elle constitue le fondement d'un avenir axé sur la sécurité collective et la prospérité. »

