OTTAWA, ON, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée internationale de la démocratie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à nos alliés et à nos partenaires de partout dans le monde pour souligner la Journée internationale de la démocratie et pour réitérer notre engagement à promouvoir et à protéger nos valeurs démocratiques, dont l'ouverture, l'inclusion et le respect des droits de la personne.

« Le thème de cette année, "Renforcement des moyens d'action de la prochaine génération", met en valeur et fait entendre la voix des jeunes leaders, qui défendent les solutions pouvant aider à résoudre certains des enjeux les plus urgents de notre époque, notamment les changements climatiques. Pour les jeunes, la question de l'avenir est encore plus importante, et leur voix sera essentielle dans le cadre des efforts que nous déploierons tous ensemble pour surmonter ces enjeux communs dans le monde. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continue de demander leurs conseils et leurs points de vue.

« Le Canada continuera de protéger et de promouvoir la démocratie et les droits de la personne dans le monde. Malgré les menaces croissantes qui pèsent sur la démocratie, notamment la guerre injustifiable de la Russie contre l'Ukraine, nous resterons solidaires de tous ceux qui défendent leur pays contre l'autoritarisme et protègent la démocratie, ainsi que nos valeurs communes.

« Le Canada a l'une des démocraties les plus fortes et les plus stables sur la planète. Ce n'est pas arrivé par hasard, et cela ne restera pas ainsi sans effort. Nous ne sommes pas à l'abri des menaces auxquelles la démocratie est confrontée ailleurs dans le monde, comme la hausse de la désinformation, les acteurs étrangers qui tentent d'influencer les résultats d'élections ou l'extrémisme. En cette Journée internationale de la démocratie, j'encourage les Canadiens à réfléchir aux valeurs démocratiques qui nous rassemblent et qui font du Canada le pays où nous sommes fiers de vivre. Nous ne cesserons de protéger et de promouvoir ces valeurs, afin de pouvoir laisser à nos enfants et à nos petits-enfants un monde plus prospère et pacifique. »

