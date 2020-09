Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation

OTTAWA, ON, le 8 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation :

« L'alphabétisation permet aux personnes du monde entier de réaliser leur plein potentiel. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation, nous sensibilisons les gens à son importance et rendons hommage à ceux qui travaillent sans relâche pour que chacun ait accès aux opportunités qu'offre la capacité de lire et d'écrire.

« Sans accès à l'alphabétisation ou à l'éducation, le succès est souvent hors de portée. Malheureusement, à travers le monde, plus de 773 millions de personnes ne possèdent pas les compétences de base en lecture et en écriture. La pandémie de COVID-19 a également amplifié les défis auxquels ils étaient déjà confrontés. Cette année, le thème de la Journée internationale de l'alphabétisation met l'accent sur "l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation en période de crise due à la COVID-19 et au-delà". La pandémie a mis en évidence les nombreux obstacles auxquels sont déjà confrontés les gens qui ne savent pas lire et écrire. Elle nous a aussi rappelé le travail qu'il reste à faire pour offrir à chacun une chance de réussir.

« Au Canada, nous savons qu'il y a beaucoup trop de personnes dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui ont de la difficulté à lire ou à écrire. Nous avons donc mis en œuvre la Loi sur les langues autochtones afin de soutenir les efforts que déploient les peuples autochtones pour se réapproprier leurs langues, les revitaliser, les maintenir et les renforcer. La protection des langues autochtones est d'une importance fondamentale pour les cultures et le patrimoine des peuples autochtones et contribue à faire progresser l'autodétermination de ceux qui les parlent. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires autochtones pour soutenir et aider à protéger toutes les langues autochtones au pays.

« Durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada soutient aussi les efforts que déploient les provinces et les territoires pour offrir une éducation à nos enfants tout en protégeant leur santé et en permettant aux enseignants et au personnel de continuer à faire leur important travail. Nous avons mis en place le Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire et financé des mesures dans les communautés des Premières Nations pour aider les Canadiens à apprendre malgré les défis que pose la pandémie.

« À l'étranger, le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour offrir à tous une éducation inclusive, équitable et de qualité dans le cadre de son engagement aux objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est pourquoi nous avons annoncé, aux côtés de nos partenaires, un investissement historique dans l'éducation des femmes et des filles en situation de crise et de conflit. De plus, nous avons accueilli des contributions visant à aider les pays en développement à donner à chaque enfant un accès à une éducation de qualité et à une formation professionnelle moderne axée sur les compétences. Nous restons déterminés à soutenir les enfants et les jeunes les plus vulnérables et les plus marginalisés afin qu'ils obtiennent l'éducation, les compétences et l'expérience dont ils ont besoin pour saisir les opportunités qui pourraient autrement être hors de leur portée.

« Aujourd'hui, nous célébrons les gens qui travaillent fort pour améliorer l'alphabétisation et l'accès à l'éducation et nous soulignons les progrès que nous avons réalisés au pays et à travers le monde. Ensemble, nous pouvons tous prendre des mesures pour promouvoir l'alphabétisation et l'éducation et bâtir un avenir meilleur et plus prospère. »

