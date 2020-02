Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale contre l'utilisation des enfants soldats

OTTAWA, le 12 févr. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'utilisation des enfants soldats, aussi connue comme étant la Journée de la main rouge :

« Recrutés de force ou incités à le faire en raison de pressions économiques et sociales, les enfants soldats sont isolés de leur communauté et privés de leur enfance et de leur avenir. Leurs blessures peuvent être physiques, mentales, émotionnelles, développementales et spirituelles.

« Un enfant ne devrait jamais être forcé à prendre les armes. Pour reprendre les paroles de Roméo Dallaire, le lieu de naissance d'une personne ne devrait pas dicter son potentiel comme être humain.

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, nous réaffirmons notre engagement à travailler en collaboration avec la communauté internationale pour mettre fin au recrutement et à l'utilisation d'enfants dans des conflits armés. Tous les enfants du monde méritent d'être protégés contre les abus et la violence, et de vivre et d'apprendre en toute sécurité. C'est une question de droits de la personne.

« La communauté mondiale a la responsabilité d'aider les enfants à retrouver leur vie et leur communauté et à atteindre leur plein potentiel. Le Canada travaille avec ses partenaires internationaux afin de mettre en œuvre les Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants-soldats. Nous aidons ainsi à bâtir un monde où la protection des enfants est considérée comme étant essentielle pour la paix et la sécurité.

« En mettant l'accent sur l'éducation, la prévention et l'intervention, nous pouvons créer un avenir où les enfants ne servent pas d'armes de guerre. Ensemble, nous pouvons agir pour qu'ils restent des enfants et pour bâtir un monde plus sûr pour nous tous. »

