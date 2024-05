OTTAWA, ON, le 17 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie (en anglais seulement), nous réaffirmons notre soutien indéfectible aux communautés 2ELGBTQI+ du Canada et du monde entier. Nous renouvelons également notre engagement à bâtir un avenir meilleur, plus juste et plus inclusif, où tous et toutes peuvent être eux-mêmes, librement et sans crainte.

« Depuis le lancement du tout premier Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ en 2022, nous avons augmenté notre soutien aux personnes 2ELGBTQI+, notamment pour protéger leurs droits et leur sécurité. Nous nous sommes également engagés à soutenir les communautés 2ELGBTQI+ autochtones, en honorant l'histoire et la culture des personnes bispirituelles et autochtones partout au Canada. Ainsi, nous avons créé un poste de conseiller principal auprès des Autochtones 2ELGBTQI+ au sein du Secrétariat 2ELGBTQI+. Le conseiller travaillera avec les partenaires autochtones et fédéraux et fournira des conseils sur les défis auxquels sont confrontées les communautés autochtones concernées. De plus, dans le cadre du Budget 2024, nous investissons encore davantage dans la lutte contre la haine envers les personnes 2ELGBTQI+ et dans la construction d'un pays plus sûr et plus inclusif pour tous.

« Le thème de cette année, "Ne laisser personne pour compte : égalité, liberté et justice pour tous", met en lumière les défis auxquels les personnes 2ELGBTQI+ continuent d'être confrontées aux quatre coins du monde. Le Canada défendra toujours les droits des personnes 2ELGBTQI+, tant au pays qu'à l'étranger. C'est pourquoi, l'année dernière, nous nous sommes associés à Rainbow Railroad, une organisation mondiale sans but lucratif qui aide les personnes 2ELGBTQI+ à fuir la violence et la persécution. Nous sommes fiers de dire que bon nombre de ces personnes ont trouvé refuge ici même, au Canada.

« Aujourd'hui, je remercie les nombreuses organisations qui, au Canada et dans le monde entier, soutiennent les communautés 2ELGBTQI+ et luttent pour leurs droits, notamment la Fondation Émergence, qui a créé la première journée contre l'homophobie au Canada en 2003. J'encourage tous les Canadiens à se joindre à moi pour dénoncer l'homophobie, la transphobie, la biphobie, la discrimination et la violence sous toutes leurs formes. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur, avec fierté. »

