OTTAWA, ON, le 8 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée des vétérans autochtones :

« Aujourd'hui, en cette Journée des vétérans autochtones, nous rendons hommage aux peuples autochtones d'hier et d'aujourd'hui qui ont servi et qui continuent de servir notre pays avec fierté et générosité pour assurer notre liberté.

« Chaque année, pour la Semaine des vétérans et le jour du Souvenir, les Canadiens se rassemblent afin de saluer tous ceux qui ont servi notre pays. Toutefois, au fil de l'histoire, les vétérans autochtones n'ont pas toujours été traités de manière égale. Aujourd'hui nous rappelle leur courage et leurs importantes contributions et, cette année, le drapeau national sur la Tour de la Paix à Ottawa, et sur tous les édifices et établissements du gouvernement du Canada à travers le pays, seront mis en berne pour rendre hommage aux vétérans autochtones et saluer les sacrifices qu'ils ont faits pour notre pays.

« En ce jour, nous prenons conscience des femmes et des hommes autochtones des quatre coins du territoire qui ont une fière tradition de service militaire. Ils ont risqué leur vie pour protéger et défendre nos valeurs communes ainsi que nos libertés fondamentales et celles de nos partenaires et alliés. De la guerre de 1812 aux conflits récents au Moyen-Orient et en Afghanistan, en passant par les deux guerres mondiales et la guerre de Corée, ils se sont efforcés d'apporter la paix et la stabilité dans certains des endroits les plus instables du monde. Les vétérans autochtones sont fiers de leur héritage de courage, de service et d'excellence au sein des Forces armées canadiennes. Cet héritage se perpétue aujourd'hui avec plus de 2 500 hommes et femmes autochtones qui changent la vie des gens au Canada et à l'étranger. Ils sont notamment à l'œuvre dans les régions arctiques et nordiques du Canada, où les Rangers canadiens utilisent leurs techniques de survie uniques pour mener d'importantes opérations par temps froid et contribuer à la réponse nationale à la pandémie dans les communautés autochtones.

« Aujourd'hui, nous nous souvenons également des innombrables soldats, marins et aviateurs autochtones qui ont perdu la vie, et nous leur exprimons notre profonde gratitude. Nous rendons hommage à ceux qui continuent de vivre avec des cicatrices, visibles ou invisibles. Nous leur serons à jamais reconnaissants, ainsi qu'à leurs familles, pour leur service et leurs sacrifices.

« Le Canada reconnaît par divers moyens les importantes contributions apportées par les vétérans autochtones à la défense de nos valeurs communes et de nos libertés fondamentales. Il le fait notamment par le biais du Monument national aux anciens combattants autochtones, érigé à Ottawa pour commémorer leur longue tradition de service militaire. Alors que nous poursuivons notre cheminement commun vers la réconciliation, le gouvernement veille à ce que tous les vétérans autochtones reçoivent la reconnaissance, le soutien et les soins qu'ils méritent.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir au service et aux sacrifices des vétérans autochtones. Je les invite également à perpétuer le souvenir de ceux qui ont porté l'uniforme et donné leur vie pour notre pays. Cette année, pendant que nous continuons de suivre les consignes de santé publique pour nous protéger et protéger nos communautés, j'encourage les Canadiens à visiter les commémorations en ligne, à raconter leur histoire et à porter le coquelicot en hommage à nos braves militaires.

« Nous nous souviendrons. »

