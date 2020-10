OTTAWA, ON, le 24 oct. 2020 /CNW/ -

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des Nations Unies :

« Aujourd'hui, en cette Journée des Nations Unies, nous reconnaissons ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les pays du monde entier travaillent ensemble à des objectifs communs.

« En 1945, l'Organisation des Nations Unies a été créée pour offrir à tous les pays une tribune où ils peuvent unir leurs forces pour bâtir un monde sûr, pacifique et prospère pour tous. Depuis, l'Organisation a contribué à améliorer la vie de millions de gens, notamment en luttant contre le VIH et le sida, en mettant fin à des guerres, en évitant des famines et en répondant aux besoins des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde. Elle a également mis en lumière des problèmes autrefois invisibles, tels que l'esclavage moderne et l'utilisation d'enfants soldats.

« Alors que nous célébrons le 75e anniversaire des Nations Unies, le Canada demeure un fier membre fondateur. Nous sommes déterminés à travailler avec d'autres pays pour façonner un avenir meilleur. Pour ce faire, nous jouons un rôle de premier plan dans la modernisation des opérations de maintien de la paix, apportons un soutien aux réfugiés et faisons la promotion des droits de la personne et du progrès social. Voilà pourquoi, en 2015, nous nous sommes joints aux autres États membres des Nations Unies pour concevoir le plan directeur de notre avenir collectif, à savoir le Programme 2030, et définir ses 17 objectifs de développement durable interconnectés. Notre pays est plus déterminé que jamais à réaliser cette vision d'un monde meilleur.

« Cette année, nous sommes confrontés à certains des défis les plus importants de notre génération. Nous nous trouvons au milieu de crises qui ne connaissent pas de frontières, et notre réponse déterminera l'avenir de notre santé, de notre environnement et de nos sociétés. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons faire front commun pour relever les défis de taille qui se dressent devant nous, qu'il s'agisse de lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19, de nous attaquer aux changements climatiques et de protéger la biodiversité ou de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités.

« D'abord une crise sanitaire, la pandémie est devenue une crise mondiale sans précédent sur le plan du développement. Elle a précipité des gens dans la pauvreté et aggravé l'insécurité alimentaire. La coopération mondiale demeurera essentielle pour protéger la santé des populations, sauver des vies et vaincre la pandémie. C'est pourquoi nous agissons de concert avec nos partenaires internationaux, notamment en codirigeant l'initiative mondiale sur le financement du développement à l'ère de la COVID-19 et au-delà, en collaboration avec la Jamaïque et le secrétaire général des Nations Unies.

« Le Canada a répondu à l'appel des Nations Unies et offert un soutien financier important à ses organismes qui luttent contre la pandémie. Nous soutenons également le Programme alimentaire mondial, qui a reçu cette année le prix Nobel de la paix. Au mois de juillet, les Forces armées canadiennes ont livré plus de 82 500 kilogrammes de fournitures liées à la COVID-19 à des pays dans le besoin au nom du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation mondiale de la santé. De plus, au mois de septembre, le Canada a annoncé une contribution supplémentaire de 400 millions de dollars au développement international à ses partenaires de confiance qui combattent la COVID-19 sur le terrain, dans les pays en développement. Cela permet de répondre aux besoins à court terme en matière d'aide humanitaire et au développement.

« Les défis de cette année ont peut-être favorisé l'isolement et la méfiance, mais le Canada continuera de travailler avec ses partenaires pour bâtir un monde plus pacifique et inclusif. À titre d'exemple, nous proposons des approches novatrices pour améliorer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et nous assumons la présidence de la Commission de consolidation de la paix de l'ONU en 2020. Nous sommes conscients que pour parvenir à une paix durable, il faut que les femmes participent pleinement au processus. Voilà pourquoi cet aspect est au cœur de la politique étrangère féministe du Canada. Nous sommes également déterminés à travailler avec les autres États membres des Nations Unies, notamment dans le cadre de l'Initiative Elsie, pour intégrer la perspective du genre dans tous nos efforts visant à favoriser et à maintenir la paix, à gérer des crises humanitaires et à offrir une aide internationale.

« Si, du haut de ces 75 ans, nous regardons à l'horizon, nous voyons que nous avons l'occasion de travailler tous ensemble afin de décider de notre avenir. Si nous adoptons les idéaux sur lesquels les Nations Unies reposent, soit la paix et la sécurité, la coopération internationale et le respect des droits de la personne, nous pourrons sortir de la crise actuelle plus forts et plus unis que jamais. »

