OTTAWA, ON, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des Nations Unies :

« Depuis près de 80 ans, les Nations Unies rassemblent la communauté internationale afin de réaliser des progrès à l'égard des défis mondiaux : protection des droits de la personne, lutte contre les changements climatiques, promotion de la démocratie, de la paix et de la sécurité, et renforcement du droit international.

« En tant que membre fondateur, le Canada contribue à rendre ces progrès possibles. Le mois dernier, à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons annoncé l'octroi de 200 millions de dollars pour des mesures visant à rendre le monde meilleur, plus juste et plus sûr. Nos investissements permettront de protéger la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles, d'accroître la promotion de l'égalité des sexes, de lutter contre les changements climatiques et de soutenir les efforts déployés pour rétablir la paix et la sécurité en Haïti.

« Nous avons également adhéré au Pacte pour l'avenir, afin de pouvoir trouver des solutions communes à des défis communs, aux côtés de nos partenaires. En tant que coprésident du Groupe des défenseurs des Objectifs de développement durable (ODD) et du Groupe des dirigeants pour le stimulus des ODD des Nations Unies, je continue de réaffirmer la volonté du Canada de faire progresser les ODD. Grâce aux Principes de Vancouver, nous dirigeons les efforts visant à mettre fin au recrutement d'enfants soldats. En outre, dans le cadre de l'Initiative Elsie, nous veillons à accroître la participation des femmes aux opérations de paix.

« La mission des Nations Unies ne serait pas possible sans ses travailleurs humanitaires, ses agents et ses Casques bleus. Nous devons absolument assurer leur sécurité et protéger leur capacité à remplir leur mandat, notamment en leur fournissant une aide vitale. Lorsque nous travaillons ensemble, il est possible d'améliorer la vie des gens. Telle est la raison d'être des Nations Unies. J'invite les Canadiens à en apprendre davantage sur ce travail essentiel. »

