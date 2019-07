Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée

OTTAWA, le 27 juill. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des anciens combattants de la guerre de Corée :

« Aujourd'hui, en cette Journée des anciens combattants de la guerre de Corée, nous honorons les plus de 26 000 Canadiens qui ont répondu à l'appel pendant la guerre de Corée, parfois surnommée la « guerre oubliée ». Lors du conflit, plus de Canadiens ont perdu la vie que lors de tout autre conflit depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Les Canadiens ont servi aux côtés de plusieurs soldats des Nations Unies, dans les airs, sur terre et en mer, pour défendre la souveraineté de la Corée du Sud. Sur des terrains difficiles et par mauvais temps, ils se sont engagés dans des combats violents. Même les tâches les plus simples ont été ralenties par le froid glacial en hiver et les fortes pluies en été.

« Les civils n'ont pas pu échapper aux souffrances de la guerre. La nourriture manquait, tandis que des maisons, des écoles et des hôpitaux ont été détruits. Des familles ont été séparées et de nombreuses personnes ont vu leurs proches disparaître ou perdre la vie.

« Les combats ont pris fin lors de l'armistice du 27 juillet 1953. À la fin de la guerre, la lutte pour le contrôle de la péninsule coréenne avait coûté la vie à des millions de personnes.

« En cet anniversaire solennel, nous nous souvenons des plus de 500 Canadiens qui ont donné leur vie durant la guerre de Corée afin que d'autres puissent vivre dans la paix et la sécurité.

« Au cours des années qui ont suivi l'armistice, près de 7 000 Canadiens ont participé aux opérations du Commandement des Nations Unies. Ils ont poursuivi le travail qu'avaient amorcé nos anciens combattants en vue d'assurer la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à rendre hommage aux anciens combattants de la guerre de Corée. Ils ont fait preuve de courage pour défendre les Sud-Coréens. Grâce à leurs efforts, nos deux pays entretiennent des liens étroits, qui continuent de se resserrer encore aujourd'hui. »

