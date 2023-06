OTTAWA, ON, le 12 juin 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'indépendance des Philippines :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés philippines au Canada, aux Philippines et ailleurs dans le monde pour célébrer le 125e anniversaire de l'indépendance des Philippines.

« Près d'un million de personnes d'origine philippine habitent au Canada et, chaque année, ce chiffre augmente. Les Canadiens d'origine philippine sont une source de richesse pour notre pays et font partie intégrante de notre mosaïque culturelle. Les forts liens qui unissent nos peuples servent également de fondement à notre collaboration à l'échelle internationale.

« Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Canada et les Philippines en 1949, nous œuvrons en partenariat à la promotion des valeurs et des priorités que nous avons en commun, qu'il s'agisse de faire progresser la paix et la sécurité, de défendre les droits de la personne et la primauté du droit ou de faire croître nos économies pour le bien des gens du Canada comme des Philippines.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à célébrer les importantes contributions que les membres de la communauté canado-philippine ont apportées, et continuent d'apporter, à notre pays. Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Journée de l'indépendance des Philippines, au Canada et ailleurs dans le monde.

« Maligayang Araw ng Kalayaan! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]