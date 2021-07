OTTAWA, ON, le 11 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Imamat :

« Aujourd'hui, en cette Journée de l'Imamat, nous nous joignons aux musulmans ismaéliens du Canada et du monde pour souligner le 64e anniversaire de l'ascension de Son Altesse le prince Karim Aga Khan IV au titre de 49e imam héréditaire et chef spirituel des musulmans chiites ismaéliens. Cette année, à cause de la pandémie mondiale de COVID-19, c'est de manière un peu différente, avec leur proches à la maison, mais toujours avec une joie immense que les gens marqueront cette journée.

« Depuis qu'il est devenu imam, l'Aga Khan travaille sans relâche afin d'améliorer la qualité de vie des membres de la communauté chiite ismaélienne et des nombreux endroits où ils vivent dans le monde. Grâce au Réseau Aga Khan de développement, ses contributions font avancer des causes humanitaires et la société civile, favorisent la santé et l'éducation et encouragent les gens à être plus actifs et engagés au sein de leurs communautés. Aujourd'hui, son œuvre est largement saluée par les gouvernements, institutions internationales et organisations sans but lucratif du monde entier, y compris ici, au Canada.

« Le Canada partage les valeurs que prône l'Aga Khan : la compassion, le pluralisme, les droits de la personne et le respect de la diversité. Nous reconnaissons toute l'importance de ces valeurs dans l'édification du pays diversifié, généreux et prospère qui est le nôtre. Nous sommes fiers d'avoir accordé la citoyenneté canadienne honoraire à l'Aga Khan et honorés d'accueillir le musée de l'Aga Khan à Toronto et le Centre mondial du pluralisme à Ottawa.

« Au fil des ans, les musulmans ismaéliens ont enrichi notre tissu national d'innombrables façons. Aujourd'hui, au moment où nous cherchons ensemble à lutter contre la pandémie mondiale, ils répondent à l'appel en donnant des masques de tissu aux travailleurs essentiels, en fournissant des denrées non périssables aux banques alimentaires et en faisant des dons de sang vitaux pour appuyer la Semaine nationale du don de sang. J'espère que tous les Canadiens prendront le temps de saluer les nombreuses contributions que les Ismaéliens du Canada ont apportées, et continuent d'offrir à notre pays.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi offrons nos sincères félicitations à Son Altesse en cet anniversaire de son ascension au titre d'imam. Nous le remercions pour son travail noble et important.

« Khushali Mubarak! »

