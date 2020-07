OTTAWA, ON, le 11 juill. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Imamat :

« Aujourd'hui, les musulmans ismaéliens au Canada et à travers le monde célèbrent la Journée de l'Imamat. Ce jour marque le 63e anniversaire de l'ascension en 1957 de Son Altesse le prince Karim Aga Khan au 49e rang d'imam héréditaire, chef spirituel des musulmans chiites imamites ismaéliens.

« L'Aga Khan a travaillé toute sa vie pour améliorer celle des autres, peu importe leur origine, leur provenance ou leur religion. Le travail important qu'il a fait par l'intermédiaire du Réseau de développement Aga Khan a contribué à faire progresser des causes humanitaires. Ce travail a également permis de promouvoir la santé et l'éducation, en particulier pour les femmes et les filles, dans certaines des régions les plus pauvres du monde. L'Aga Khan nous a tous encouragés à être plus actifs et engagés dans nos communautés.

« Les valeurs que prône Son Altesse, telles que le pluralisme, la compassion et le respect de la diversité et des droits de la personne, sont celles qui nous sont chères en tant que Canadiens. Nous sommes fiers d'avoir conféré à l'Aga Khan la citoyenneté canadienne à titre honorifique, et nous sommes honorés d'accueillir au pays le siège du Musée de l'Aga Khan et celui du Centre mondial du pluralisme. Le travail du Centre se poursuit pendant la COVID-19, car il joue un rôle de premier plan pour faire progresser la diversité et le pluralisme à un moment où les répercussions sanitaires, sociales et économiques de la pandémie aggravent les inégalités existantes dans notre société.

« Les communautés ismaéliennes du Canada contribuent à notre réponse à la COVID-19. En effet, des bénévoles ont fourni des milliers de masques en tissu aux travailleurs essentiels, fait don de plus de 10 tonnes de denrées alimentaires non périssables aux banques alimentaires, et donné du sang dans le cadre la Semaine nationale du don de sang. Ce sont là de parfaits exemples de l'engagement de longue date des Ismaélo-Canadiens à l'égard du bénévolat et des valeurs fondamentales que sont la paix, la compassion et l'aide aux personnes vulnérables. Aujourd'hui, même si les célébrations seront différentes à cause de la COVID-19, nous prendrons le temps de reconnaître ce travail et les autres contributions importantes que l'Aga Khan et les Canadiens ismaéliens ont apportées à la richesse et à la diversité de notre pays.

« Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux à Son Altesse le prince Karim Aga Khan et le remercions pour le travail important qu'il effectue au Canada et dans le monde.

« Khushiali Moubarak! »

