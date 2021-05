OTTAWA, ON, le 9 mai 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Europe :

« Aujourd'hui, en cette Journée de l'Europe, nous nous joignons à nos partenaires internationaux pour célébrer cette occasion avec nos amis et nos alliés en Europe. L'Union européenne, véritable modèle de coopération entre États, incarne un espoir de démocratie et de pluralisme pacifique.

« Cette année, nous soulignons aussi le 45e anniversaire de la présence diplomatique de l'Union européenne au Canada ainsi que notre longue histoire en tant que partenaires stratégiques. La relation qui unit le Canada et l'Union européenne repose sur des valeurs communes, une étroite coopération et des liens profonds entre les populations. Le Canada est l'un des plus anciens partenaires internationaux de l'Union européenne et, aujourd'hui, quelque 25 millions de personnes de descendance européenne considèrent le Canada comme leur chez-soi. De Vancouver à Toronto, en passant par Montréal et Halifax, elles contribuent à nos communautés dynamiques et diversifiées et constituent l'une des plus vastes diasporas européennes dans le monde.

« L'Union européenne est également notre deuxième partenaire commercial en importance. Dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, nous renforçons le commerce et l'investissement et nous créons des possibilités et des emplois pour les gens des deux côtés de l'Atlantique. L'Accord de partenariat stratégique Canada-Union européenne marque aussi un important chapitre de notre relation puisqu'il permet de resserrer notre coopération à l'égard d'une diversité encore plus grande d'enjeux et d'établir des rencontres périodiques entre les dirigeants, les ministres et les hauts fonctionnaires.

« Le Canada poursuivra sa collaboration avec l'Union européenne afin de surmonter les plus grands défis de notre époque. Ensemble, nous luttons contre la pandémie mondiale de COVID-19, notamment en distribuant des vaccins sûrs et efficaces tout en soutenant les pays les plus vulnérables, et nous favorisons la croissance et la relance économiques. Nous continuerons également de faire avancer nos priorités communes, qu'il s'agisse de la lutte contre les changements climatiques, de la protection des droits de la personne ou de la promotion de la paix, de la sécurité, de la démocratie et de la primauté du droit.

« Aujourd'hui, c'est l'occasion de célébrer le partenariat étroit et les liens profonds qui unissent notre pays et l'Union européenne. Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Journée de l'Europe, au Canada et à travers le monde. »

