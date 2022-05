OTTAWA, ON, le 9 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Europe :

« Aujourd'hui, nous nous joignons à nos amis et à nos alliés de par le monde pour souligner la Journée de l'Europe et célébrer la démocratie, la paix et l'unité - des valeurs qui ont façonné l'Europe moderne.

« Au moment où la Russie poursuit son invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine, il n'a jamais été aussi important de défendre ces valeurs communes. Des milliers de personnes sont mortes, des millions d'autres ont été déplacées, et les effets de la guerre insensée du président Poutine se font ressentir encore partout dans le monde.

« Devant l'agression constante de la Russie, les gens en Europe et ailleurs dans le monde agissent en soutien à l'Ukraine. Dans le cadre de démarches continues avec l'Union européenne et d'autres partenaires internationaux, le Canada a agi pour que le régime russe réponde de sa guerre illégale et pour offrir du soutien au peuple ukrainien. Les États membres de l'Union européenne ont également répondu énergiquement à la crise humanitaire en accueillant dans leurs foyers et leurs communautés des millions de personnes fuyant le conflit.

« Le mois dernier, j'ai organisé l'événement d'annonce de contributions "Agir pour l'Ukraine" avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cet événement a permis de recueillir plus de 12 milliards de dollars pour les Ukrainiens réfugiés et déplacés à l'intérieur du pays. Hier, je me suis rendu en Ukraine pour rencontrer le président Zelenskyy et participer à ses côtés à la réunion des dirigeants du G7, réaffirmant ainsi le soutien indéfectible du Canada au peuple ukrainien. Cette collaboration étroite et continue reflète nos valeurs communes que sont les droits de la personne, la démocratie et la primauté du droit, lesquelles sont au cœur des identités européennes et canadiennes.

« Le Canada et l'Union européenne entretiennent un partenariat solide qui repose sur des liens d'amitié et de coopération de longue date. Notre attachement au multilatéralisme, au pluralisme, à l'ouverture et à la diversité continuera de guider les efforts que nous déployons pour défendre ces valeurs qui nous unissent. Nous continuerons également de collaborer afin d'améliorer la sécurité énergétique pour accélérer la transition vers l'énergie propre. Ce travail créera des opportunités pour les gens des deux côtés de l'Atlantique, notamment dans le cadre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite tous les Canadiens à célébrer aujourd'hui les liens étroits qui unissent notre pays et l'Union européenne. Ensemble, nous continuerons de défendre les idéaux de démocratie, de sécurité internationale et de prospérité, à mesure que nous bâtirons un avenir meilleur et plus juste pour tous. »

