le 8 août 2024

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) pour célébrer la journée de l'ANASE. Depuis plus d'un demi-siècle, l'ANASE fait la promotion de la paix, de la prospérité et du progrès. Ses membres et ses partenaires travaillent ensemble pour bâtir des économies fortes et rendre le monde meilleur.

« Le Canada est l'un des partenaires de dialogue de l'ANASE - il y en a 11 en tout - et cela permet de renforcer les liens entre nos pays et de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements mutuellement avantageux. Notre relation repose sur des priorités communes, qu'il s'agisse de lutter contre les changements climatiques ou de rendre la vie plus abordable pour les habitants des deux côtés du Pacifique. En septembre dernier, j'ai participé au Sommet ANASE-Canada à Jakarta, en Indonésie, où nous avons entamé un nouveau chapitre de notre relation en lançant le Partenariat stratégique Canada-ANASE. Ce partenariat, qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique, permettra d'augmenter le commerce, de renforcer la sécurité régionale et d'accroître la présence du Canada dans la région.

« Plus d'un million de personnes d'origine sud-est asiatique vivent aujourd'hui au Canada. Ces communautés font partie intégrante du tissu culturel de notre pays et contribuent à rendre notre pays plus fort, plus diversifié et plus inclusif.

« Le thème de la Journée de l'ANASE de cette année, Connected & Resilient Community (Une communauté connectée et résiliente), montre que le partenariat entre le Canada et l'ANASE ne fait que se renforcer. De concert avec nos partenaires de l'ANASE, nous bâtissons un monde plus sûr, plus juste et plus prospère pour tous. »

