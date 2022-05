OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Afrique :

« Aujourd'hui, nous célébrons la Journée de l'Afrique et la création, il y a 59 ans, de l'Organisation de l'unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine (UA). Nous reconnaissons la riche mosaïque de nations, de peuples et de cultures du continent africain ainsi que les contributions qu'ils apportent au Canada et au reste du monde. Nous nous réjouissons de l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de célébrer les amitiés durables que le Canada entretient avec ses nombreux partenaires africains, lesquelles sont possibles grâce aux liens solides qui unissent nos populations.

« Le Canada soutient depuis longtemps la vision de l'UA qui consiste à trouver des solutions africaines pour appuyer le développement économique et politique. Nous sommes tous deux engagés en faveur de la bonne gouvernance, de la lutte contre les changements climatiques, du renforcement de la résilience face à la pandémie de COVID-19, de la paix et de la sécurité et de l'aide humanitaire. En tant qu'observateur permanent de l'UA, le Canada a travaillé - et continuera de travailler - avec les pays africains pour faire avancer des priorités communes, notamment l'égalité des sexes et le renforcement de l'autonomie des femmes.

« Le Canada salue la décision de l'UA de déclarer 2022 l'Année de la nutrition en Afrique (en anglais seulement). Assurer l'accès de tous à des aliments nutritifs demeure une grande priorité, surtout étant donné que les problèmes liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition ont une incidence disproportionnée sur les femmes et les filles et sur les personnes rendues vulnérables en raison de conflits.

« Nous travaillons également avec l'UA pour soutenir la santé et le bien-être de sa population, notamment par le biais de la Stratégie de l'UA pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et du Programme sur les femmes, la paix et la sécurité.

« Nous saluons l'Agenda 2063 de l'UA pour un développement inclusif et durable et soutenons la mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale africaine en vue de stimuler la croissance économique, de réduire la pauvreté et de faire progresser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans la continuité de l'Agenda, nous élaborons également une stratégie pour la coopération économique en Afrique, qui contribuera à augmenter les investissements dans les infrastructures et à élargir les partenariats en matière de recherche et d'innovation.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous une bonne Journée de l'Afrique. Le Canada est fier de travailler en partenariat avec le continent africain et sa population afin de bâtir un avenir meilleur pour tous. »

