OTTAWA, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'Afrique :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée de l'Afrique, nous soulignons le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'unité africaine, à laquelle a succédé l'Union africaine. Nous célébrons les amitiés de longue date et les relations croissantes avec nos nombreux partenaires africains, et nous reconnaissons les contributions importantes qu'apportent les nations africaines, leurs populations et leurs diverses cultures au Canada et au reste du monde.

« Le thème de la Journée de l'Afrique 2023, "Des possibilités dans une période difficile", témoigne du dynamisme et de l'esprit d'entreprise qui animent le continent. Alors que les populations sont confrontées aux effets de crises simultanées, notamment le réchauffement de la planète et l'insécurité alimentaire et énergétique, le Canada continuera de soutenir le continent africain. C'est pourquoi le Canada appuie l'adhésion de l'Union africaine au G20. L'Union africaine compte 55 membres et plus de 1,3 milliard d'habitants, et renforcer la voix de l'Afrique au sein du G20 permettra de faire connaître les points de vue des pays émergents et en développement et de faire en sorte que le G20 obtienne des résultats plus inclusifs.

« Le Canada et l'Union africaine sont liés par des valeurs communes, notamment un engagement en faveur de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité, et des droits de la personne. En tant qu'observateur permanent auprès de l'Union africaine, le Canada continuera de travailler fort pour faire progresser nos priorités communes, en particulier l'égalité des sexes et le renforcement de l'autonomie des femmes. Face à l'instabilité récente au Soudan, le Canada a travaillé - et continuera de travailler - en étroite collaboration avec les dirigeants africains et les partenaires internationaux afin de promouvoir le dialogue et la paix et de fournir une aide humanitaire aux personnes touchées.

« Nous sommes impatients de poursuivre le resserrement de nos liens commerciaux avec nos partenaires en Afrique, l'une des régions connaissant la croissance économique la plus rapide au monde. Le partage des connaissances et de l'expertise canadiennes - grâce à une collaboration au sein d'organisations internationales telles que le Commonwealth, la Francophonie et les Nations Unies - peut contribuer à bâtir un avenir plus prospère pour les populations du continent africain comme pour celle du Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous une bonne Journée de l'Afrique. Ensemble, nous pouvons contribuer à bâtir un monde meilleur pour tous. »

