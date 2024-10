OTTAWA, ON, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée de l'affaire « personne » :

« Aujourd'hui, nous marquons la Journée de l'affaire "personne", un jalon important pour les droits des femmes et leur participation à la vie politique canadienne. Le 18 octobre 1929, le plus haut tribunal d'appel du Canada reconnaissait les femmes comme des "personnes", et leur accordait le droit d'être nommées au Sénat.

« Les Célèbres cinq - Emily Murphy, Nellie McClung, Irene Parlby, Louise McKinney et Henrietta Muir Edwards - ont remporté une bataille acharnée qui a duré deux ans, dans le cadre de l'affaire "personne", un cas historique. Bien que leur victoire n'ait pas profité à toutes les femmes et à toutes les filles du Canada de la même manière, elle a contribué à changer le cours de l'histoire et a jeté les fondements d'un Canada plus juste.

« Près d'un siècle après la victoire des Célèbres cinq, le Canada continue d'éliminer les obstacles auxquels se heurtent encore les femmes. Nous avons mis en place des services de garde à 10 $ par jour pour donner à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie, tout en aidant les parents, en particulier les mères, à se bâtir une carrière. Nos efforts pour rendre gratuits les médicaments et les dispositifs de contraception donneront aux femmes des choix plus abordables pour prendre des décisions concernant leur corps, leur santé et leur avenir. Nous intensifions également nos efforts dans le cadre de la Voie fédérale pour résoudre la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées. Par ailleurs, grâce au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, nous continuons à lutter contre les causes profondes de la violence fondée sur le sexe et à accroître l'aide apportée aux victimes, aux survivantes et à leurs familles. Le tout s'inscrit dans le cadre de nos efforts pour qu'aucune femme au Canada ne se heurte à des obstacles qui l'empêcheraient d'atteindre ses objectifs.

« En cette Journée de l'affaire "personne" et ce Mois de l'histoire des femmes, j'invite toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les Célèbres cinq et sur leur importante contribution aux droits et à l'égalité des femmes. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]