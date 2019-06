Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Fête nationale du Québec et de la Saint-Jean-Baptiste

OTTAWA, le 24 juin 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale du Québec et de la Saint-Jean-Baptiste :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Fête nationale du Québec, ma famille et moi nous joignons aux Québécois pour célébrer avec grande fierté notre culture et notre patrimoine uniques.

« Le Québec est au cœur de notre histoire et encore aujourd'hui il joue un rôle fondamental dans notre réussite. Au fil des siècles, les Québécois ont su bâtir une société fondée sur la démocratie, la liberté et l'égalité. Aujourd'hui, leurs réalisations font la fierté de tous les Canadiens et si le Canada est un endroit dynamique et ouvert sur le monde, c'est en grande partie grâce à la vision des Québécois et à leur travail acharné.

« À l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, nous nous joignons également aux francophones à travers le pays pour célébrer leur langue, leurs cultures et leurs contributions à notre société. Les communautés francophones font partie intégrante de notre identité canadienne. Pour avancer en tant que pays, nous devons assurer le rayonnement du français et faire entendre la voix de tous les francophones au Canada.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos meilleurs vœux aux Québécois, aux francophones à travers le pays et à tous ceux qui célèbrent la Fête nationale du Québec et la Saint-Jean-Baptiste. J'invite tous les Canadiens à rendre hommage aux communautés francophones et à saluer leurs contributions importantes, passées et actuelles, pour bâtir le pays inclusif et prospère où nous sommes tous chez nous. »

