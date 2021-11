OTTAWA, ON, le 11 nov. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux communautés polonaises du Canada et du monde entier pour célébrer la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne.

« À la fin de la Première Guerre mondiale, la Pologne est devenue un État souverain après avoir été gouvernée par d'autres pays pendant plus de 120 ans. La reconquête de l'indépendance de la Pologne témoigne du dévouement, de la force et de la résilience des Polonais ainsi que des luttes qu'ils ont endurées et des sacrifices qu'ils ont consentis pour garantir la paix, la liberté et la démocratie.

« En ce jour, nous soulignons la relation de longue date entre le Canada et la Pologne. Des soldats et des pilotes canadiens et polonais ont combattu côte à côte au sein des forces alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. En 1998, le Canada est devenu le premier pays de l'OTAN à approuver l'adhésion de la Pologne à l'Alliance. Depuis, nous contribuons activement à la formation des forces polonaises, dont la formation linguistique. Nos pays continuent de servir ensemble, notamment au sein du groupement tactique multinational de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie, dirigé par le Canada, afin d'assurer la paix et la stabilité en Europe.

« Aujourd'hui, le Canada et la Pologne collaborent au sein de plusieurs organisations internationales, notamment les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce et la Francophonie. Nous sommes également des partenaires commerciaux grâce à l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, qui contribue à créer des possibilités pour les citoyens et les entreprises des deux pays.

« Les Canadiens d'origine polonaise contribuent à faire du Canada le pays fort, diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui. Le premier immigrant polonais s'est installé au Canada en 1752, soit plus de 100 ans avant la Confédération. Aujourd'hui, plus de 1,1 million de Canadiens d'origine polonaise résident au Canada, et leurs nombreuses contributions continuent de renforcer le riche tissu social de notre pays.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Fête nationale de l'indépendance de la Pologne. »

