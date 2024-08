OTTAWA, ON, le 15 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie :

« À l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie, nous nous joignons aux communautés acadiennes au Canada et à travers le monde pour une journée de célébrations, de réjouissances et de fierté culturelle.

« Cette fête nous invite à célébrer autant les racines historiques de l'Acadie que l'élan actuel de son peuple et de sa culture. En dépit d'épreuves tragiques comme sa déportation lors du Grand dérangement - une période de persécution et d'exil au XVIIIe siècle - le peuple acadien a su faire preuve d'une admirable résilience en préservant sa langue, sa culture et la vivacité de ses traditions. Aujourd'hui, fortes de leurs valeurs, les communautés acadiennes mettent en avant leur patrimoine artisanal et culinaire et accueillent des concerts, des danses et des tintamarres - des processions démontrant la vitalité et la solidarité des Acadiens.

« Des initiatives comme l'établissement en ce mois d'août du premier Mois du patrimoine acadien en Nouvelle-Écosse nous rappellent l'importance des contributions que les Acadiens continuent d'apporter au tissu culturel et social de notre pays. Le gouvernement du Canada est fier d'apporter un soutien financier à la tenue du Congrès mondial acadien 2024, un rendez-vous majeur pour les Acadiens du monde entier, qui se tient actuellement dans cette province. À l'échelle nationale, afin d'accompagner les communautés acadiennes et francophones dans leur épanouissement, nous poursuivons la mise en œuvre d'initiatives comme le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration, qui vise à perpétuer la vitalité culturelle et démographique de ces communautés et à renforcer le rôle de la langue française d'un océan à l'autre.

« Aujourd'hui, j'invite l'ensemble des Canadiens à se joindre aux festivités qui auront lieu partout au Canada et à en apprendre plus sur le rôle que jouent les Acadiens dans l'enrichissement de l'identité canadienne.

« Joyeuse Fête nationale de l'Acadie à tous! »

