OTTAWA, le 7 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Travail :

« Depuis 1894, la fête du Travail est l'occasion de célébrer les travailleurs canadiens et les générations de défenseurs des droits des travailleurs. Ceux-ci ont rendu nos milieux de travail plus sûrs, équitables et justes. C'est grâce au mouvement syndical du Canada que nous pouvons compter sur des avantages et des mesures de protection comme des soins de santé universels, des salaires justes et des vacances payées.

« Aujourd'hui, nous continuons de soutenir les travailleurs, qui sont au cœur de notre pays et de notre économie. Grâce en partie à tous les efforts et au travail de revendication des syndicats et des travailleurs de partout au Canada, nous avons pris des mesures pour protéger les droits à la négociation collective, renforcer le Régime de pensions du Canada et améliorer la sécurité des milieux de travail pour le bien de tous. Nous avons également réalisé des investissements sans précédent dans la formation axée sur les compétences. Par exemple, nous avons adopté la Stratégie emploi et compétences jeunesse pour aider les jeunes à trouver une première expérience de travail et instauré le Crédit canadien pour la formation pour offrir du soutien financier aux travailleurs afin qu'ils améliorent leurs compétences ou qu'ils en apprennent de nouvelles.

« Les travailleurs canadiens ont eu une année difficile à cause des impacts de la pandémie de COVID-19. Les travailleurs essentiels aux premières lignes ont mis leur santé en danger pour offrir des services et des soins sur lesquels comptent les Canadiens chaque jour. Ils nous ont aidés tout au long de la crise en prenant soin de nos proches en centre d'hébergement ou en nous permettant d'avoir accès à la nourriture et aux produits dont notre famille avait besoin. Des travailleurs de tous les secteurs et de toutes les industries ont également pris part à l'effort. En effet, ils ont fait des sacrifices personnels pour aider à assurer la santé et la sécurité des Canadiens, que ce soit en restant à la maison, en assurant une distanciation physique ou en contribuant aux services qui nous étaient importants pendant la pandémie. Le gouvernement du Canada continuera de faire tout ce qu'il peut pour les soutenir pendant cette période difficile.

« Afin de mieux soutenir nos travailleurs essentiels et de veiller à ce qu'ils soient rémunérés de manière adéquate pour le travail qu'ils font chaque jour, nous travaillons en collaboration avec les provinces et les territoires pour leur offrir une augmentation salariale temporaire. Cette mesure permet de donner un coup de pouce financier aux travailleurs essentiels. Nous avons également travaillé sans relâche pour soutenir l'acquisition d'équipement de protection individuelle dont ces travailleurs ont besoin pour assurer leur sécurité et celle de leur famille. Pour aider les personnes qui n'ont pas pu travailler ou dont les heures de travail ont été réduites en raison de la COVID-19, nous leur avons offert un soutien financier au moyen de la Prestation canadienne d'urgence (PCU). Depuis le mois d'avril, la PCU a aidé plus de 8,5 millions de Canadiens à payer leurs factures et à nourrir leur famille. Et puisque de nombreux Canadiens retourneront aux prestations d'assurance-emploi à la fin du mois de septembre, nous modifions le programme d'assurance-emploi pour le rendre plus souple et généreux et nous créons de nouvelles prestations pour qu'encore plus de gens obtiennent l'aide dont ils ont besoin, et ce, quand ils en ont le plus besoin.

« Le gouvernement du Canada a aussi pris des mesures sans précédent pour que les Canadiens conservent leur emploi. Il a notamment créé la Subvention salariale d'urgence du Canada, qui a depuis aidé des millions de Canadiens à garder leur emploi et à retourner au travail lorsqu'il était sécuritaire de le faire. Maintenant, alors que nous relançons graduellement notre économie, nous continuerons de protéger les emplois et de nous assurer que les Canadiens seront toujours notre priorité. De plus, dans le cadre de notre collaboration avec les provinces et les territoires par l'intermédiaire de l'Accord sur la relance sécuritaire, nous avons annoncé notre intention d'offrir aux travailleurs 10 jours de congés de maladie payés. Nous avons également soutenu la création de places en garderie et acquis plus d'équipement de protection individuelle pour les travailleurs, ce qui aidera les Canadiens qui retournent au travail.

« Les travailleurs canadiens ont toujours été au cœur de notre réussite. Ils resteront le fondement même de la reprise économique au Canada, alors que nous travaillerons tous ensemble à bâtir une économie résiliente, verte et équitable pour tous.

« En cette fête du Travail, tous les Canadiens sont reconnaissants envers nos travailleurs, autant ceux qui sont aux premières lignes que ceux qui sont restés chez eux pour protéger les autres. À nos camionneurs, travailleurs ferroviaires et travailleurs portuaires grâce à qui nos chaînes d'approvisionnement sont restées en fonction : nous vous remercions. Nous remercions également les transformateurs alimentaires et les travailleurs d'entrepôt et d'épicerie qui ont gardé les étagères bien garnies. Puis, nous remercions les travailleurs de la santé, y compris les infirmières, d'avoir pris soin de nous ainsi que ceux des transports qui ont emmené les travailleurs essentiels à leur lieu de travail en toute sécurité. Enfin, avec l'automne à nos portes et alors que nous entamons l'année scolaire la plus difficile des dernières décennies, nous remercions les travailleurs en éducation et en garderie pour tout ce qu'ils font.

« Ensemble, nous continuerons de soutenir nos travailleurs, de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et de bâtir un pays plus juste et plus résilient. Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous les Canadiens une heureuse fête du Travail, en toute sécurité. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/