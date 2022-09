OTTAWA, ON, le 5 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête du Travail :

« Aujourd'hui, en cette fête du Travail, nous célébrons les travailleurs canadiens, qui sont la pierre angulaire de nos communautés et de notre économie.

« C'est notre main-d'œuvre qui a bâti ce pays. Nos travailleurs construisent les routes où nous circulons, entretiennent la technologie qui nous unit et transportent les produits jusqu'à nos marchés d'alimentation, entre autres. Ainsi, nous comptons sur eux chaque jour.

« Les Canadiens ont récupéré plus que la totalité des emplois perdus depuis le début de la pandémie. À l'heure où notre relance se poursuit et où notre économie continue de croître, notre main-d'œuvre fait face à de nouveaux défis et se montre à la hauteur des occasions qui se présentent. Par exemple, en cherchant à faire croître une économie propre, nous veillons à ce que les travailleurs de notre secteur automobile bénéficient du leadership du Canada en matière de voitures électriques. Que ce soit pour extraire des minéraux critiques ou pour fabriquer des batteries ou des véhicules, nous avons déjà assuré des dizaines de milliers d'emplois et attiré des milliards de dollars d'investissements. Et il reste encore beaucoup de travail à faire.

« Dans les domaines de l'énergie, de la technologie, de l'infrastructure, des métiers spécialisés et autres, la main-d'œuvre canadienne possède un savoir-faire inestimable. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les travailleurs et de créer des opportunités pour eux afin que nous puissions bâtir un meilleur avenir pour tous. Que ce soit pour protéger les droits de la main-d'œuvre syndiquée ou améliorer la sécurité au travail et la formation professionnelle, nous avons été un partenaire du mouvement syndical. Plus tôt cette année, nous avons lancé le programme Compétences pour réussir afin d'aider les Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir au travail. Nous modernisons l'assurance-emploi afin de mieux répondre aux besoins changeants des travailleurs canadiens et de refléter de nouvelles réalités, comme le nombre accru d'emplois liés à l'économie de la demande. De plus, nous avons augmenté le salaire minimum fédéral à 15,55 $ l'heure - indexé à l'inflation -, et nous instaurons 10 jours de congé de maladie rémunérés pour les travailleurs sous réglementation fédérale.

« Les Canadiens travaillent fort chaque jour, mais nous savons que les familles ressentent les conséquences de l'inflation, notamment dans la hausse des prix des aliments et de l'essence. C'est pourquoi nous nous efforçons de rendre la vie plus abordable, dès maintenant. Ainsi, nous avons bonifié l'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) afin de remettre jusqu'à 2 400 dollars dans les poches des familles. De plus, nous réduisons le coût du logement, des services de garde d'enfants et des soins dentaires dans le cadre de notre Plan pour rendre la vie plus abordable afin d'aider la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite à tous les Canadiens une bonne fête du Travail en toute sécurité. Aujourd'hui, nous saluons le travail infatigable et la détermination des militants syndicaux qui ont lutté pour l'obtention de congés payés, de soins de santé universels et de l'assurance-emploi. Nous nous engageons également à donner suite aux progrès qu'ils ont réalisés et à continuer de rendre nos lieux de travail sécuritaires et de bâtir un avenir prometteur. »

