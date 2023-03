OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la fête de Pourim :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés juives au Canada et à travers le monde célébreront le début de la fête de Pourim.

« Pourim célèbre la survie du peuple juif face à la persécution qu'il subissait dans l'ancien Empire perse. Cette fête nous donne l'occasion de nous réjouir de la force, de la persévérance et de la résilience des communautés juives du monde entier. Elle nous rappelle aussi qu'un petit groupe de gens peut réussir à transformer profondément une situation.

« Durant cette heureuse fête, les communautés juives marquent le moment où la tristesse s'est transformée en joie et le deuil en célébration. C'est une journée remplie de bonheur où les proches se rassemblent pour lire le livre d'Esther, où les enfants se déguisent et s'amusent, et où les familles partagent des repas festifs et donnent des paniers de nourriture aux personnes démunies.

« Nous profitons également de cette journée pour réfléchir aux nombreuses et vastes contributions que les communautés juives du Canada ont apportées, et continuent d'apporter à notre pays. Au moment où les communautés juives de partout au pays célèbrent le triomphe de la joie sur la peur, nous réaffirmons notre engagement à choisir l'amour plutôt que la haine. Le gouvernement du Canada continuera de lutter contre l'antisémitisme, la discrimination et la haine sous toutes leurs formes. Il continuera également de promouvoir et de protéger le respect des droits de la personne ici, au Canada, et à travers le monde. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur et plus inclusif, à l'abri de la peur, pour tout le monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi souhaitons une joyeuse fête de Pourim à tous ceux qui la célèbrent.

« !חג פורים שמח

« Chag Purim Sameach! »

