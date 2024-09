OTTAWA, ON, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Fête de la mi-automne :

« Ce soir, nous nous joignons aux communautés chinoises, coréennes et vietnamiennes, ainsi qu'à d'autres communautés asiatiques au Canada et à travers le monde pour célébrer la Fête de la mi-automne, appelée Zhōng qiū jié, Jūng-chāu jit, Chuseok et Tết Trung Thu.

« Célébrée le 15e jour du huitième mois lunaire, lorsque la lune est pleine et qu'elle brille de tous ses feux, la Fête de la mi-automne symbolise l'unité, la paix et l'harmonie. Aujourd'hui, familles et amis se réuniront pour observer la lune, s'échanger des présents et passer du temps ensemble. Partout dans le monde, des lanternes aux couleurs vives illumineront la nuit et les communautés s'animeront avec des marchés mettant en vedette l'artisanat local et des mets traditionnels, comme le gâteau de lune et le songpyeon.

« Tandis que de nombreux Canadiens d'origine asiatique célèbrent la pleine lune, nous célébrons leurs remarquables contributions au Canada. Grâce à eux, notre pays est plus fort, plus diversifié et plus prospère.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite une heureuse Fête de la mi-automne à tous ceux qui la célèbrent. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]