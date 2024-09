OTTAWA, ON, le 8 sept. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la clôture des Jeux paralympiques d'été de 2024 :

« Les Jeux paralympiques de Paris 2024 viennent de se conclure. Ça a été formidable d'admirer nos athlètes sur la scène internationale rallier les Canadiens autour d'un amour commun pour le sport et nous inviter à rêver grand.

« Pendant deux semaines, les membres d'Équipe Canada et leurs adversaires du monde entier ont fait preuve d'un esprit sportif exceptionnel. Avec détermination et rigueur, nos athlètes paralympiques ont représenté ce que le Canada a de meilleur à offrir. Dans le cadre de leur première participation ou d'un retour aux Jeux, les membres d'Équipe Canada ont incarné les valeurs, les qualités et l'esprit de l'unifolié avec habileté et courage.

« Nos athlètes ont rapporté un total de 29 médailles au pays et ont ainsi prouvé une fois de plus que le Canada est un meneur sur la scène parasportive internationale. Plusieurs athlètes ont marqué l'histoire paralympique canadienne par leurs réalisations remarquables. Nicholas Bennett, en remportant deux médailles d'or et une d'argent, est devenu le premier nageur canadien en deux décennies à remporter deux médailles ou plus à une seule édition des Jeux paralympiques. Greg Stewart, pour sa part, est sorti de sa retraite pour décrocher l'or à l'épreuve masculine du lancer du poids et est ainsi devenu un double champion paralympique. Lors de sa toute première participation aux Jeux, Cody Fournie a remporté l'or par deux fois, au 100 m et au 200 m en fauteuil roulant. Brent Lakatos a remporté la deuxième médaille d'or paralympique de sa carrière au 800 m. Aurélie Rivard a complété sa collection de médailles pour une deuxième édition consécutive des Jeux paralympiques en remportant l'or au 400 m style libre féminin. Enfin, le nageur Sebastian Massabie a battu le record du monde en remportant la médaille d'or à la finale masculine du 50 m style libre.

« Aujourd'hui, en regardant les porte-drapeaux Nicholas Bennett et Brianna Hennessy guider nos athlètes paralympiques à la cérémonie de clôture, prenons conscience que les Jeux paralympiques sont un puissant rappel du rôle que peut jouer le sport pour dépasser les frontières et inspirer le progrès.

« Au nom de tous les Canadiens, je remercie nos athlètes pour leurs performances extraordinaires. Nous transmettons également toute notre gratitude aux familles, amis, entraîneurs et communautés qui les ont soutenus tout au long de leur cheminement. Félicitations à nos athlètes paralympiques pour leurs exploits aux Jeux paralympiques de Paris de 2024. Vous avez fait notre fierté. »

