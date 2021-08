OTTAWA, ON, le 8 août 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la clôture des Jeux olympiques de Tokyo, au Japon :

« Du 23 juillet au 8 août 2021, les athlètes canadiens ont pris part aux Jeux olympiques de Tokyo aux côtés d'athlètes du monde entier. Au moment où les Jeux se concluent officiellement, j'aimerais féliciter, au nom de tout le pays, nos athlètes canadiens pour leurs réalisations au cours des deux dernières semaines.

« Lors de ces Jeux, nos athlètes nous ont remplis de fierté et nous ont montré pourquoi les Canadiens sont parmi les meilleurs athlètes au monde. Bien que le total de sept médailles d'or, de six médailles d'argent et de 11 médailles de bronze soit impressionnant, tous nos athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et devraient être fiers de leurs performances. Des nouveaux records personnels aux records canadiens battus, nous avons tant de choses à célébrer. Nous n'oublierons jamais le moment où Penny Oleksiak est devenue la plus grande médaillée de l'histoire olympique canadienne et celui où Équipe Canada a remporté sa toute première médaille d'or en soccer féminin.

« En plus de la performance remarquable d'Équipe Canada, nos athlètes ont incarné le meilleur des valeurs canadiennes, soit la détermination, la force et la persévérance, tout en nous montrant l'esprit et le sens véritables des Olympiques.

« Les performances de nos Olympiens n'auraient pas été possibles sans le soutien indéfectible de leurs entraîneurs, de leurs familles, de leurs amis et de leurs communautés. Au nom de tous les Canadiens, je les remercie de leurs contributions. Je remercie également les innombrables organisations, équipes et clubs sportifs qui ont su établir d'un bout à l'autre du pays un réseau qui produit tant d'athlètes de calibre mondial.

« Ce matin, l'équipe olympique canadienne, dirigée par Damian Warner, porteur du drapeau canadien, se joint aux athlètes de pays du monde entier à l'occasion de la cérémonie de clôture, afin de célébrer les triomphes spectaculaires des athlètes aux Jeux de cette année.

« Je remercie le peuple japonais d'avoir tenu ces Jeux olympiques avec succès malgré les difficultés sans précédent engendrées par la pandémie mondiale de COVID-19. Nous avons hâte de nous rassembler à nouveau à l'occasion des Jeux paralympiques de Tokyo, qui commenceront le 24 août 2021 et nous permettront d'assister à de nombreux autres exploits athlétiques.

« J'aimerais féliciter tous les athlètes olympiques. Vous incarnez ce que le Canada a de mieux à offrir, et vos réalisations témoignent de la résilience de notre pays. Équipe Canada, vous demeurez une source d'inspiration pour l'ensemble de la population canadienne. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/