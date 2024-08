OTTAWA, ON, le 11 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la clôture des Jeux olympiques de Paris de 2024 :

« Nous venons de voir le meilleur du Canada. Au cours des deux dernières semaines, plus de 330 athlètes de tout le pays ont représenté Équipe Canada aux Jeux olympiques de Paris 2024. Leur esprit sportif et leur résilience n'ont eu d'égal que la joie qu'ils ont apportée aux Canadiens.

« Nos athlètes olympiques nous ont rendus fiers. Ils se sont mesurés à des athlètes du monde entier et ont ramené un total de 27 médailles. Ils ont montré à tous que les Canadiennes et les Canadiens ont leur place sur la scène internationale, en tant que leaders et champions du sport aux plus hauts échelons de compétition.

« Les récits qui accompagnent les médailles rendent ces victoires encore plus spéciales. Summer McIntosh, âgée de seulement 17 ans, a remporté trois médailles d'or pour le Canada. Andre De Grasse a mené l'équipe canadienne masculine de relais 4 x 100 mètres à une médaille d'or, ce qui fait de lui l'athlète olympique canadien le plus décoré avec sept médailles en carrière. Christa Deguchi a remporté la première médaille d'or du Canada en judo. Josh Liendo est entré dans l'histoire en devenant le premier nageur canadien noir à remporter une médaille aux Jeux olympiques. Ethan Katzberg et Camryn Rogers ont montré au monde entier que le Canada est une nation de lanceurs de marteau, en remportant l'or dans les compétitions masculine et féminine. Et nous avons terminé en force lorsque Katie Vincent a remporté l'or dans la finale du 200 mètres en canoë-kayak et que Philip Kim a remporté la toute première médaille d'or en breaking, nouvelle discipline olympique. Ce ne sont là que quelques-uns des remarquables athlètes qui ont représenté et magnifié l'unifolié pendant les Jeux olympiques.

« Leurs récits font la grandeur du Canada. En effet, leurs récits de gentillesse et de dévouement, de compassion et de résilience ainsi que d'espoir et de travail acharné représentent l'histoire du Canada. On peut entendre ces récits dans tous les coins de notre pays diversifié - certains viennent d'être racontés alors que d'autres n'ont pas encore été écrits.

« Aujourd'hui, alors que notre équipe olympique, dirigée par les porte-drapeaux Summer McIntosh et Ethan Katzberg, participe à la cérémonie de clôture aux côtés des équipes de 202 autres nations, nous célébrons les performances exceptionnelles d'Équipe Canada et l'inspiration qu'elle nous a apportée à tous. Nous remercions également leurs familles, leurs amis, leurs entraîneurs et leurs communautés, qui ont rendu ce succès possible grâce à leur soutien constant.

« Nous sommes impatients d'encourager Équipe Canada une fois de plus lors des prochains Jeux paralympiques de Paris de 2024, qui débuteront le 28 août. Au nom de tous les Canadiens, je félicite nos athlètes olympiques pour leurs exploits aux Jeux olympiques de Paris de 2024. Allez, #ÉquipeCanada ! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]