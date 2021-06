OTTAWA, ON, le 2 juin 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la 75e fête de la République d'Italie :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux Italiens du Canada et du monde entier pour célébrer la 75e fête de la République d'Italie - la Festa della Repubblica.

« Cette fête nationale italienne souligne la formation officielle de la République d'Italie après la Deuxième Guerre mondiale. Cette transition a marqué le début d'une nouvelle ère de liberté et de collaboration pour le peuple italien, un peuple plus fort et plus résilient qui rêvait d'un avenir meilleur.

« Le Canada et l'Italie entretiennent depuis longtemps de solides relations bilatérales qui sont renforcées par des valeurs et des priorités communes. Il s'agit notamment de la lutte contre les changements climatiques, du renforcement de l'autonomie des femmes et des filles, et du resserrement des liens en matière de commerce et d'investissement au profit des Canadiens et des Italiens. Nous travaillons ensemble sur la scène mondiale pour promouvoir ces priorités et d'autres enjeux importants, notamment au sein du G7 et de l'OTAN, ainsi que du G20, dont l'Italie assume la présidence cette année.

« L'amitié de longue date entre nos deux pays est également renforcée par les liens profonds entre nos populations. Le Canada compte environ 1,6 million de personnes d'origine italienne, soit l'une des plus importantes diasporas italiennes au monde.

« La semaine dernière, j'ai présenté des excuses officielles à la Chambre des communes pour l'internement d'Italo-Canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors que nous reconnaissons ces torts historiques, nous soulignons également le courage et la résilience de la communauté italo-canadienne et son dévouement envers le Canada. Chaque jour, elle contribue à notre tissu économique, social et culturel collectif et aide à bâtir un pays meilleur et plus inclusif.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes meilleurs vœux à tous ceux qui célèbrent la Festa della Repubblica.

« Tanti auguri! »

