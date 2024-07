OTTAWA, ON, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques d'été de 2024 :

« Nous marquons aujourd'hui le début des Jeux olympiques de Paris 2024. Pendant que nos yeux seront rivés vers l'ouverture de cet événement d'envergure, prenons le temps de célébrer les heures d'entraînement et les sacrifices des athlètes du Canada et du reste du monde.

« Au cours des deux prochaines semaines, plus de 330 athlètes représenteront Équipe Canada à travers 28 disciplines sportives - de la natation à l'athlétisme, en passant par le tennis de table. Nous montrant leurs qualités athlétiques, leur esprit sportif et leurs talents inégalés, nos athlètes marqueront l'histoire à leur façon et inspireront la prochaine génération de Canadiens.

« Je tiens tout particulièrement à féliciter Maude Charron et Andre De Grasse, qui ont été choisis comme porte-drapeaux d'Équipe Canada pour la cérémonie d'ouverture. Vous avez tous deux remporté l'or pour notre pays, et maintenant vous serez ceux qui porteront notre drapeau.

« Depuis bien plus d'un siècle, les Jeux olympiques rassemblent les communautés du monde entier et favorisent la bonne forme physique, la pratique d'activités sportives ainsi que les valeurs d'esprit d'équipe et d'effort. Ces valeurs universelles sont d'ailleurs à la base de notre travail visant à bâtir un avenir meilleur et plus juste pour tous au Canada.

« Au cours des deux prochaines semaines, encourageons les athlètes d'Équipe Canada, qui arboreront fièrement la feuille d'érable et écriront une page d'histoire. Je leur souhaite à tous la meilleure des chances.

« Allez, Équipe Canada ! »

