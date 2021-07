OTTAWA, ON, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'ouverture des Jeux olympiques à Tokyo, au Japon :

« Aujourd'hui, le monde entier se réunira pour l'ouverture officielle des Jeux olympiques à Tokyo, au Japon. C'est un moment pour célébrer l'excellence, l'esprit sportif et le dévouement des athlètes au Canada et à travers le monde.

« L'an dernier, en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, les Jeux olympiques ont dû être temporairement reportés, et ce, pour la première fois en temps de paix dans toute l'histoire de cette compétition. La pandémie a aussi posé plusieurs défis pour les athlètes au pays et partout dans le monde. Que ce soit la difficulté d'accéder à leurs entraîneurs et aux installations ou l'incertitude par rapport aux compétitions futures, les athlètes ont vécu des moments qui ont mis à l'épreuve leur santé physique et mentale.

« Malgré ces obstacles, nos athlètes olympiques ont fait preuve de persévérance, de patience, de courage et de détermination. Ils nous rappellent que si nous travaillons fort, que nous faisons preuve de discipline et que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons réaliser nos rêves, même dans les moments d'adversité. À nos athlètes canadiens : merci d'être de fiers ambassadeurs de notre pays et une source d'inspiration sans pareil pour nous tous, particulièrement pour nos jeunes.

« Au cours des prochaines semaines, j'invite tous les Canadiens à regarder et encourager nos athlètes olympiques lors de la compétition à Tokyo. Bonne chance, Équipe Canada! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/