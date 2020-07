Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire du Juillet noir

OTTAWA, ON, le 23 juill. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire du Juillet noir :

« Aujourd'hui, nous nous souvenons des événements horribles du Juillet noir au Sri Lanka et nous honorons la mémoire des victimes.

« En juillet 1983, des pogroms anti-Tamouls ont balayé la ville de Colombo, au Sri Lanka, après des décennies d'agitation et de tensions croissantes dans le pays. Des milliers de Tamouls ont été tués et plusieurs autres ont été déplacés. Ces émeutes ont déclenché 26 années de conflit armé durant lesquelles des dizaines de milliers d'autres ont perdu la vie. Ce conflit a dévasté les communautés et laissé des blessures physiques et émotionnelles profondes.

« Le Canada a réagi en accueillant ceux qui fuyaient la violence et la persécution au Sri Lanka. Grâce à un programme de mesures spéciales mis en place dans les mois qui ont suivi le Juillet noir, plus de 1 800 Tamouls se sont réinstallés au pays pour y refaire leur vie, et nous aider à bâtir un Canada encore meilleur. Ce qu'ils ont apporté, malgré les épreuves et les pertes immenses qu'ils ont connues, a contribué à façonner un pays plus fort et plus inclusif, où vit maintenant l'une des plus importantes diasporas tamoules au monde.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'offre mes plus sincères condoléances à tous ceux qui ont souffert et perdu des proches pendant le Juillet noir et le conflit qui a suivi. Nous restons déterminés à faciliter la mise en œuvre d'un processus de reddition de comptes en lequel toutes les victimes auront confiance. Un tel processus est essentiel pour instaurer une paix et une réconciliation durables. Nous continuons d'offrir un soutien à tous ceux qui travaillent à la réalisation de ces objectifs. »

