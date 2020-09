OTTAWA, ON, le 11 sept. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire du 11 septembre 2001 et de la Journée nationale du service :

« Il y a 19 ans aujourd'hui, les attentats terroristes les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis ont secoué les Canadiens et les gens à travers le monde.

« En cet anniversaire solennel, nous nous souvenons de la tragédie du 11 septembre et des près de 3 000 victimes, dont 24 Canadiens. Nous offrons nos condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers et à ceux dont la vie a été changée à jamais.

« Nous soulignons également le courage et les sacrifices des premiers intervenants, y compris les centaines d'entre eux qui ont perdu la vie en essayant de protéger et de sauver d'autres personnes. Des pompiers, des policiers, des militaires, des paramédics et des gens ordinaires ont gravi les escaliers des tours en feu pour secourir ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Ils ont combattu les flammes qui ravageaient le Pentagone, soigné les blessés parmi les décombres et la fumée, et tenté de reprendre le contrôle d'un avion détourné. Dans un climat de peur, de panique et d'horreur, ils ont fait preuve d'un courage, d'un héroïsme et d'un dévouement incroyables.

« En cette Journée nationale du service, nous rendons hommage aux premiers intervenants du Canada et du monde entier et à tous ceux qui se mettent au service de leurs voisins, de leurs communautés et de leur pays. Nous nous souvenons des résidents de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui ont ouvert leur cœur et leur maison à des milliers de passagers aériens en détresse le 11 septembre. Ils nous ont montré que la compassion l'emporte sur la haine et que nos valeurs de diversité, d'inclusion et de paix peuvent nous aider à surmonter les jours les plus sombres.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'invite les Canadiens à marquer cette journée en posant des gestes de bonté, qu'ils soient petits ou grands, pour rendre hommage à ceux qui ont agi avec courage et dévouement pour aider les autres le 11 septembre. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/