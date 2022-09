OTTAWA, ON, le 11 sept. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 et de la Journée nationale du service :

« Il y a 21 ans aujourd'hui, le monde a été témoin des attentats terroristes les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis d'Amérique, notre plus proche voisin et allié.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux près de 3 000 victimes de cette tragédie provenant de plus de 50 pays, dont 24 Canadiens, et aux milliers d'autres personnes qui ont été blessées. Nous offrons nos condoléances aux familles et aux amis qui ont perdu des proches. Nos pensées vont également à tous ceux qui continuent de vivre avec la douleur et le traumatisme causés par ces événements horribles.

« Ce jour-là et dans les jours qui ont suivi, des pompiers, des paramédics, des policiers, des militaires et des gens ordinaires ont risqué leur vie pour en sauver d'autres. Durant les attentats et malgré la destruction, ces héros ont rendu d'innombrables services et fait preuve d'un courage et d'une résilience incommensurables. Aujourd'hui, nous les remercions ainsi que les nombreux premiers intervenants qui mettent leur vie en danger chaque jour pour assurer la sécurité des Canadiens.

« En cette Journée nationale du service, nous nous rappelons la générosité dont font preuve les gens face à une tragédie. Nous pensons aux gens et aux communautés de partout au Canada, comme celle de Gander, à Terre-Neuve-et-Labrador, où les résidents ont fourni aux passagers aériens en détresse des repas chauds, de la literie propre et l'accès à leur maison pour prendre une douche chaude. Ils ont également converti des écoles, des églises et des salles communautaires en logements temporaires. Leur hospitalité a montré au monde entier ce que cela signifie d'être Canadien et nous rappelle que, lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons passer à travers les périodes les plus sombres.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à rendre service à autrui aujourd'hui pour honorer ceux qui ont aidé les autres avec courage et altruisme le 11 septembre. Nous n'oublierons jamais. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]