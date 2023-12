OTTAWA, ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Son Altesse l'Aga Khan :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux millions de musulmans chiites ismaéliens au Canada et dans le monde entier pour célébrer le 87e anniversaire de leur chef spirituel, Son Altesse l'Aga Khan.

« Depuis qu'il a succédé à son grand-père en 1957, l'Aga Khan a consacré sa vie à aider les personnes les plus vulnérables et à améliorer le monde. Par l'intermédiaire du Réseau Aga Khan de développement, qui mène ses activités sur cinq continents, Son Altesse a œuvré à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration de la qualité de vie des communautés défavorisées du monde entier, notamment en Asie du Sud et en Asie centrale, en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient. Cela comprend le travail réalisé par la Fondation Aga Khan Canada, un partenaire stratégique dans le cadre des efforts déployés par le Canada pour réduire la pauvreté et promouvoir la démocratie dans les pays en développement. La Fondation vise à renforcer l'autonomie des groupes marginalisés, y compris les femmes et les filles, en répondant à leurs besoins les plus pressants, notamment une éducation et des soins de santé de qualité ainsi que le bien-être économique.

« Le Canada entretient une relation privilégiée avec l'Aga Khan. En collaboration avec le gouvernement du Canada, Son Altesse a établi le Centre mondial du pluralisme à Ottawa, en Ontario, afin de promouvoir l'égalité et de faire progresser le pluralisme dans le monde entier. De plus, l'Aga Khan a décidé de fonder à Toronto, en Ontario, le premier musée d'arts islamiques en Amérique du Nord, le Musée Aga Khan (en anglais seulement), qui est également un centre dédié à l'éducation, au pluralisme et à la tolérance. En reconnaissance de cette relation privilégiée, le gouvernement du Canada a nommé l'Aga Khan Compagnon honoraire de l'Ordre du Canada en 2005 et lui a accordé la citoyenneté canadienne honoraire en 2009.

« Au nom du gouvernement du Canada, je remercie Son Altesse pour son dévouement inébranlable envers les autres. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer les relations qu'il a tissées avec notre pays et nous lui souhaitons chaleureusement un très joyeux anniversaire.

« Salgirah Khushiali Mubarak! »

