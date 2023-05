OTTAWA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ -

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de l'incident du Komagata Maru :

« Au printemps 1914, le navire à vapeur Komagata Maru est arrivé à Vancouver, transportant 376 nouveaux arrivants qui espéraient trouver au Canada un avenir meilleur.

« Les personnes à bord - des sikhs, musulmans et hindous d'origine penjabie - ont été victimes de discrimination, de préjugés et de racisme de la part des fonctionnaires de l'immigration, qui leur ont refusé nourriture, eau et aide médicale alors que leur navire était amarré au port. Après deux mois de confinement, les passagers du navire ont été contraints de retourner en Inde, où bon nombre d'entre eux ont été tués.

« En 2016, à la Chambre des communes, j'ai présenté des excuses officielles au nom du gouvernement fédéral à tous ceux qui ont été touchés par l'incident du Komagata Maru. Ce qui est arrivé aux passagers du Komagata Maru nous rappelle tragiquement que, par le passé, le Canada n'a pas toujours été une terre d'accueil pour les nouveaux arrivants. Mais, aujourd'hui, grâce au travail acharné des militants et des communautés minoritaires, des personnes du monde entier viennent au Canada pour y bâtir une vie meilleure pour elles-mêmes et leurs familles. Nous célébrons désormais notre diversité comme l'une de nos plus grandes forces et, ensemble, nous continuons d'édifier un pays meilleur où chaque personne se sent la bienvenue et a toutes les chances de réussir.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes de l'incident du Komagata Maru et réfléchissons aux nombreuses contributions que les communautés sud-asiatiques du Canada ont apportées - et continuent d'apporter - à notre pays. J'encourage tous les Canadiens à se dresser contre le racisme et la discrimination et à célébrer la diversité qui fait du Canada le pays que nous aimons. »

