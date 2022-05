OTTAWA, ON, le 23 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de l'incident du Komagata Maru :

« Au printemps 1914, 376 passagers sikhs, musulmans et hindous d'origine sud-asiatique sont arrivés au port de Vancouver à bord du navire à vapeur Komagata Maru. Comme des millions de personnes avant et après eux, ils espéraient s'établir au Canada et y bâtir une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs familles.

« En raisons des lois racistes et discriminatoires de l'époque, la plupart des passagers se sont vu interdire l'entrée au Canada et ont été détenus à bord. Durant deux mois, les responsables canadiens de l'immigration les ont confinés au navire et privés de suffisamment d'aide médicale, de nourriture et d'eau. Malgré tous les efforts de la communauté sud-asiatique locale, le tribunal canadien a rejeté l'appel des passagers et ces derniers ont été contraints de retourner en Inde, où certains ont été tués et de nombreux autres ont été emprisonnés.

« Nous n'oublierons jamais la douleur et la souffrance de ceux qui ont subi ce rejet honteux de la part du gouvernement canadien. Il y a six ans, je me suis levé à la Chambre des communes pour présenter des excuses au nom du gouvernement du Canada à tous ceux dont la vie a été bouleversée par l'incident du Komagata Maru. Aujourd'hui et tous les jours, ces événements survenus il y a plus d'un siècle rappellent à tous les Canadiens l'importance de traiter les autres avec dignité et respect, de lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes et de promouvoir l'équité et l'inclusion. Nous continuerons de tirer des leçons des erreurs de notre passé pour être certains de ne plus jamais les répéter.

« En ce jour où nous rendons hommage aux victimes de l'incident du Komagata Maru et à leurs descendants, j'encourage tout le monde à réfléchir aux nombreuses contributions que les communautés sud-asiatiques du Canada ont apportées et apportent encore à notre pays. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre volonté de bâtir un pays meilleur pour tous. Le Canada est un pays fort, non pas malgré nos différences, mais grâce à elles. »

