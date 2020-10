Déclaration du premier ministre à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement

OTTAWA, ON, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner le sixième anniversaire de l'attentat survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement :

« Il y a six ans aujourd'hui, les Canadiens à travers le pays ont été bouleversés et attristés par l'attentat terroriste survenu au Monument commémoratif de guerre du Canada et sur la Colline du Parlement. Cet événement a coûté la vie du caporal Nathan Cirillo, une sentinelle qui montait la garde devant la Tombe du Soldat inconnu, et a fait plusieurs blessés.

« En cet anniversaire solennel, je me joins aux Canadiens pour honorer la mémoire du caporal Cirillo et celle de l'adjudant Patrice Vincent, qui avait perdu la vie deux jours plus tôt lors d'un autre attentat perpétré à Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Nous leur rendons hommage et offrons nos plus sincères condoléances à leur famille et à leurs amis.

« Nous saluons le courage des premiers intervenants qui ont mis leur vie en danger afin de protéger les Canadiens lors de cette triste journée. Nous n'avons pas oublié l'entraide et la compassion de toutes les personnes qui ont agi rapidement pour venir en aide aux victimes.

« Ces attentats contre notre démocratie et nos militaires visaient à créer la panique, à diviser les Canadiens et à affaiblir notre pays. Cependant, ils ont plutôt eu pour effet de nous unir et de renforcer notre volonté de contrer la haine en faisant la promotion de la liberté, de la diversité et de l'inclusion, qui sont des valeurs qui nous définissent comme Canadiens.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens à prendre un moment aujourd'hui pour pleurer la perte de ces deux membres des Forces armées canadiennes. Je vous invite également à vous joindre à moi pour remercier nos militaires ainsi que toutes les personnes qui travaillent fort chaque jour pour que nous, nos communautés et notre pays soyons libres et en sécurité. »

